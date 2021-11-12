「藏水覓趣」水下文資特展巡迴蘭博 AR、VR身歷其境

文化部文化資產局攜手蘭陽博物館、國立科學工藝博物館、國立台灣博物館，在蘭陽博物館舉辦「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」，縣長林姿妙、文資局長陳濟民等人今天出席揭幕，宣布展期至明年3月1日。該展透過360度環景攝影紀錄片、VR和AR等多媒體設備，呈現台灣近年的水下考古成果，還有蘭陽平原水下文化重要資產「淇武蘭遺址」文物。

「藏水覓趣」取自潛水的台語「藏水沫」，展覽以多媒體科技，打造水下沈船情境，讓民眾觀展彷彿身歷水下世界，展出6大主題包含海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相，以及永續與推廣。

一進入展區，映入眼簾的6隻水母，象徵台灣的列冊沈船，民眾可以撐著一把水母雨傘拍照，開始認識將軍一號、廣丙艦、蘇布倫號等6艘列冊沉船。多項寓教於樂的多媒體互動設備，讓民眾在體驗中了解水下文化，現場還有一整面的水下考古工具牆。

「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」先前巡迴至高雄、馬祖展出，第3站到宜蘭，展期今起至明年3月1日。此次展覽特別展示從河道發掘的礁溪「淇武蘭遺址」，包含幾何印紋陶、瑪瑙珠、硬陶等豐富文物。