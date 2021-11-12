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「藏水覓趣」水下文資特展巡迴蘭博 AR、VR身歷其境

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
一進入展區，映入眼簾的6隻水母，象徵台灣的列冊沈船，民眾可以撐著一把水母雨傘拍照。記者林佳彣／攝影
一進入展區，映入眼簾的6隻水母，象徵台灣的列冊沈船，民眾可以撐著一把水母雨傘拍照。記者林佳彣／攝影

文化部文化資產局攜手蘭陽博物館、國立科學工藝博物館、國立台灣博物館，在蘭陽博物館舉辦「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」，縣長林姿妙、文資局長陳濟民等人今天出席揭幕，宣布展期至明年3月1日。該展透過360度環景攝影紀錄片、VR和AR等多媒體設備，呈現台灣近年的水下考古成果，還有蘭陽平原水下文化重要資產「淇武蘭遺址」文物。

「藏水覓趣」取自潛水的台語「藏水沫」，展覽以多媒體科技，打造水下沈船情境，讓民眾觀展彷彿身歷水下世界，展出6大主題包含海底時空膠囊、探索海洋台灣、重返水下遺址、科技水下考古、揭開沉沒的真相，以及永續與推廣。

一進入展區，映入眼簾的6隻水母，象徵台灣的列冊沈船，民眾可以撐著一把水母雨傘拍照，開始認識將軍一號、廣丙艦、蘇布倫號等6艘列冊沉船。多項寓教於樂的多媒體互動設備，讓民眾在體驗中了解水下文化，現場還有一整面的水下考古工具牆。

「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」先前巡迴至高雄、馬祖展出，第3站到宜蘭，展期今起至明年3月1日。此次展覽特別展示從河道發掘的礁溪「淇武蘭遺址」，包含幾何印紋陶、瑪瑙珠、硬陶等豐富文物。

文資局長陳濟民致詞提到，展覽亮點之一為台灣博物館典藏的珍貴標本「德氏水牛」，由於長期待在水底下，因此屬於水下文化資產的範疇。林姿妙說，蘭陽博物館開館11年以來，首度以「水下文化資產」為主題策展，感謝文化部文資局、科工館，以及台博館的支持。

「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」今起至明年3月1日，宜蘭縣長林姿妙、文資局長陳濟民等人出席揭幕。記者林佳彣／攝影
「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」今起至明年3月1日，宜蘭縣長林姿妙、文資局長陳濟民等人出席揭幕。記者林佳彣／攝影
「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」巡迴到宜蘭，特別展示蘭陽平原水下文化重要資產「淇武蘭遺址」的文物。記者林佳彣／攝影
「藏水覓趣-水下文化資產多媒體互動特展」巡迴到宜蘭，特別展示蘭陽平原水下文化重要資產「淇武蘭遺址」的文物。記者林佳彣／攝影
寓教於樂的多媒體互動設備，讓民眾在體驗中了解水下文化。記者林佳彣／攝影
寓教於樂的多媒體互動設備，讓民眾在體驗中了解水下文化。記者林佳彣／攝影
展覽空間打造成水下沈船情境，讓民眾觀展彷彿身歷其境。記者林佳彣／攝影
展覽空間打造成水下沈船情境，讓民眾觀展彷彿身歷其境。記者林佳彣／攝影
展覽現場有一整面的水下考古工具牆。記者林佳彣／攝影
展覽現場有一整面的水下考古工具牆。記者林佳彣／攝影
該展亮點之一為台灣博物館典藏珍貴標本「德氏水牛」。記者林佳彣／攝影
該展亮點之一為台灣博物館典藏珍貴標本「德氏水牛」。記者林佳彣／攝影

博物館 文化資產 遺址

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