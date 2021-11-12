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小玉西瓜變大西瓜外加2蘋果、1串香蕉 林右昌神喻基捷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
小玉西瓜變大西瓜 外加2蘋果、1串香蕉，林右昌今天神喻基捷。記者游明煌／翻攝
小玉西瓜變大西瓜 外加2蘋果、1串香蕉，林右昌今天神喻基捷。記者游明煌／翻攝

基隆市議員宋瑋莉今天在總質詢時指出，目前基隆捷運規畫還沒有個影子，交通部就說八堵到基隆站要二擇一，要廢台鐵基隆站，她要求市長林右昌交代清楚八堵到基隆到底要如何進行，經費變來變去，希市長林右昌說清楚。林右昌妙喻基隆輕軌變基隆捷運，整合台北、新北路線是「小玉西瓜變大西瓜 外加2蘋果、1串香蕉」。

林右昌說，八堵到基隆目前有很多方案，但其中地下化要花的錢太多，恐怕不是中央部會會支持或能負擔，各種方案的評估，他的立場和態度很簡單，就是把它攤在陽光下，讓所有基隆人大家來看，有這幾個選項，把利弊得失提出來，所需經費和要走的路線提出來，讓基隆人做決定。

林右昌並表示，這一陣子他和柯市長之間的意見，他打一個比方，本來基隆輕軌捷運等於買一顆小玉西瓜，後來因為系統提升為中運量，從買小玉西瓜變成買大西瓜。

林右昌指出，旁邊的台北「大哥」說要買2顆蘋果，把2顆蘋果放到籃子裡。另外「二哥」新北他想要買香蕉，把一香蕉放到籃子。「2顆外國進口的蘋果是最貴的」，等於是台北市要的2個地下化車站要「100元」，即要增加100億元；民生汐止線又放了1串香蕉進來。

「等於買了1顆大西瓜，又2顆進口蘋果，外加1串香蕉」，林右昌說，現在在吵，「你怎麼不用原本要買小玉西瓜的錢來買，這有道理嗎？」大家把要的東西放在籃子裡，「叫我們去埋單，還罵我們買得貴」。柯市長把所有事情扭在一起，他抹黑425億好像是基隆段的要求，全部灌在基隆，帳都算在基隆，他不說清楚怎麼可以？

小玉西瓜變大西瓜 外加2蘋果、1串香蕉，林右昌今天神喻基捷。記者游明煌／翻攝
小玉西瓜變大西瓜 外加2蘋果、1串香蕉，林右昌今天神喻基捷。記者游明煌／翻攝

基隆捷運 林右昌 香蕉

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