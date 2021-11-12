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「最直的公路」考量規劃戰備跑道 台東民眾關切

中央社 / 台東縣12日電

全台最直的公路台9線台東關山至鹿野段，軍方考量建戰備跑道，引起台東縣議員關切。台東縣長饒慶鈴表示，軍方相關規畫還未明確，縣府會隨時關注。

軍方高層日前表示，國軍完成全台戰備道驗證後未曾放棄尋新點，戰備道越多、越有助戰力保存，確實有考量在關山、池上段增闢，但戰備道影響日後禁限建，仍待與地方溝通。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員楊清順、陳宏宗對戰備跑道一事表達關心。楊清順說，配合公路總局拓寬工程，軍方屬意道路筆直的關山段，若要執行興建戰備跑道，條件路寬要40米，長度需要2公里，這會影響道路兩旁的農地，不僅農民栽種土地恐會縮限，到時相關飛航限制，也會影響地方發展。

陳宏宗也提醒饒慶鈴，軍方考量在台東縱谷蓋戰備跑道，縣政府應該關注這問題，不要到時候開始影響當地居民權益了，再回過頭來表達訴求。

饒慶鈴表示，軍方對相關任務需求規劃執行，不會通知地方政府，但縣政府可向軍方反映民意，如同之前陸軍航特部規劃要在豐年機場設置基地一樣，縣政府得知消息後，也表達當地居民心聲向軍方反映；不過，此案目前軍方還未明確，縣府會隨時關注。

交通部民國106年9月1日在臉書發布，台灣最直的公路在台東縱谷台9線。沿著花東縱谷，從台東關山鎮到鹿野鄉的武陵路段，全長14.5公里幾乎沒有轉彎，在空拍圖上看起來直得不可思議；也讓行經此路段的用路人都覺得「比高速公路還好開」。

台東 饒慶鈴 農民

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