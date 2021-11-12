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基隆全運會代表隊服裝挨批 議員指像宗親會盼融入特色

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆全運會代表隊服裝挨批，議員指像宗親會盼融入特色。記者游明煌／攝影
基隆全運會代表隊服裝挨批，議員指像宗親會盼融入特色。記者游明煌／攝影

基隆市議員陳宜今天在議會質詢指出，今年全運會基隆代表隊的服裝沒有特色，感覺像宗親會或造勢晚會的服裝，盼設計代表基隆特色及品味的運動服裝。教育處表示， 會盡可能與基隆特色結合，提供更好服裝。

前網球國手陳宜今年復出與哥哥陳迪搭檔打全運會，打進8強，陳宜質詢表示，基隆的代表隊服裝看起來欠缺特色，她認為比較像高級的宗親會或造勢晚會的衣服，一件衣服代表一個城市品味，希望有自己的品牌特色。她自己的衣服有台灣和她的名字，她就覺得很驕傲。

陳宜說，全運會是2年1次的運動會，是所有運動員非常重視的體育盛會，基隆市特色在哪裡，應該好好表現出來。比如高雄有個「高」字和「山」的圖案；花蓮也有「蓮花」標誌，反觀基隆市代表隊的服裝沒有基隆代表圖案，也沒特色。

市府教育處長林祝里表示，去年以前1套服裝是950元，包括外套、衣服等1套共4件，1年有2至3個賽事。今年已提高到1套2000元，全部都是經公開評選，會盡可能與基隆特色結合，明年會再增編預算，平均1套2400元，提供更好服裝，也有基隆的特色。

陳宜還建議，文化局的大基隆歷史再現計畫推出的古蹟餅、很受歡迎，但只有活動時送，十分可惜，不夠普遍，很好吃也有基隆歷史文化融入裡面，還有先前的爆米花、可樂果等，連台北朋友都來要，這幾年文化局推出的基隆好物很成功，可以多行銷。

基隆 文化局

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