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水保花蓮分局「農青禾」13日登場 邀民眾遊賞最美縣道
水土保持局花蓮分局連續3年在有「全台最美縣道」美稱的193縣道舉辦「農青禾」系列活動，今年因應疫情，取消以往受歡迎的稻田演唱會 ，改在193沿線打造5處大型地景藝術，讓民眾可以打卡拍照，還有田邊俱樂部、大腳印餐桌等，13日起開鑼，邀請民眾走入稻田親近大地，遊賞花蓮縱谷美景。
水保局花蓮分局長陳淑媛說，「農青禾」前兩年分別以夏田、穀道遊樂場為主題，吸引大批遊客，為花蓮南區玉里鎮、富里鄉帶來觀光與旅遊商機。今年原本因疫情一度考慮是否停辦，但為了不讓社區民眾失望，決定續辦。
今年農青禾主題為「縱谷旅人四季、熊愛𨑨迌」，地點在193縣道98.3公里處，11月13日起開鑼，持續到明年2月13日。在疫情趨緩之際，以旅行為元素，在193縣道沿線的松浦社區，以旅人四季舞台為中心，打造行李箱舞台、聽見在地的聲音、熊愛𨑨迌、台灣土狗、Waiting for the bus共5件作品。
陳淑媛說，5處大型地景藝術距離相當近，走路就可抵達，每處都有解說牌，並提示最佳拍攝點；此外，畫框裝置—縱谷有米樂，都可以拍照互動玩創意。
此外，還將辦理「田邊聚樂部」，每周六下午邀請不同表演者線上開唱，共10場次；在玉里鎮「稻田大腳印餐桌」品嘗「大地料理」，另加碼推出「農村FUN心玩」及「好物OK購」等農遊，相關演出及活動資訊，可上旅人四季官方網站及臉書粉絲專頁查詢。
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