台東省道台9線建戰備跑道？饒慶鈴：尚未明確

軍方擬規畫台東省道台9線關山段建「戰備跑道」，引起議員關心，今天縣政總質詢建議縣府要掌握狀況，並希望顧及農民權益。縣長饒慶鈴答詢「軍方相關規畫還未明確」。空軍司令部官員表示，有規畫，但尊重地方民意。

饒慶鈴說，軍方針對相關任務需求的規畫執行，是不會通知地方政府，但縣府可以向軍方反映民意，如同之前陸軍航特部規畫要在豐年機場設置基地一樣，縣府得知消息後，也表達當地居民心聲向軍方反映，不過，此案目前軍方還未明確，縣府會隨時關注。

由於東部地區至今未有戰備跑道，軍方因應未來戰事任務需求，擬在花蓮及台東地區規畫興建一條戰備跑道，其中一處範圍就是省道台9線的關山段；不過，消息曝光後，引起議員陳宏宗及楊清順的關心，今天在議會總質詢時，建議縣府要掌握狀況，並希望顧及農民權益。

楊清順說，就他了解，配合公路總局拓寬工程，軍方屬意道路筆直的關山段，若要執行興建戰備跑道，條件路寬要40米，長度需要2公里，這會影響道路兩旁的農地，不僅農民栽種土地恐會縮限，到時相關飛航限制，也會影響地方發展。

陳宏宗說，高速公路不來，軍方卻要塞一條戰備跑道到台東縱谷，縣府應該關注這問題，不要到時候真的已經蓋好了，開始影響當地居民權益了，再回過頭來表達訴求。

空軍司令部官員表示，基於未來任務需求，確實有規畫在花東地區設置戰備跑道，但並非只有關山段，其方案有好幾條道路，但還是考量經費、環境評估及地方民意等因素，不會說建就建，一定尊重地方民意為優先，也希望國人持續支持 國防。