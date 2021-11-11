宜蘭振興經濟追加預算動用表決 7400多萬元全數過關

今年因為疫情使得許多活動停辦，宜蘭縣政府把停辦活動經費編列振興經濟追加預算，送縣議會審查。民進黨縣議員今天討論時要求變更使用用途，甚至有人要求退回重編，爭執不下，最後動用表決，國民黨與無黨籍縣議員共19票支持預算全數通過。

宜蘭縣政府編列7900多萬元追加預算，其中500萬元採購消防設備沒問題，剩下7400多萬元保留（一般事務費3458萬2000元、獎補助費3980萬元），今天送進大會討論。

國民黨縣議員林岳賢表示，現在都已經11月了，各行各業都需要紓困，再不通過振興預算，根本來不及執行；無黨籍議員陳漢鍾說，幾千萬元振興經濟追加預算，也不是很多錢，刪也沒意思，已經過協商多次，應予支持通過，議會再來監督縣府有無好好執行。

民進黨縣議會黨團表示，他們並不是要刪除預算，而且希望把一般事務費的部分經費調整到獎補助費，沒想到國民黨議員以席次優勢進行表決，強行通過預算，該黨團對縣民致歉，也對表決過程感到失望與遺憾。

熱烈討論的是一般事務費編列3458多萬元，議長張建榮依照建議以1000萬元做調整，但民進黨有人主張調整2000萬元。其實，預算法規中流動使用不得超過20%的比例額度，也就是頂多只能夠挪用700萬元。

由於雙方爭執不下，陸續有國民黨及無黨籍縣議員喊出表決，最後以19票全數通過這筆預算。

縣政府工商旅遊處表示，為振興產業，縣政府與相關產業公協會討論，配合五倍券推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」等加碼振興產業方案，運用有限資源發揮最大效益。

針對編列方式，工旅處表示，一般事務費編列3458萬2000元，是獎補助費3980萬元的配套，同屬振興方案一部分，其中部分行銷經費對象也是宜蘭，並非單純作為振興行銷經費，不適用單一活動行銷經費1比9的慣例。

一般事務費包括建立資訊系統，辦理發放電子消費券、團體補助申請核銷、及消費抽大獎，整合食宿遊購行優惠方案，辦理創新創業嘉年華宜蘭館、宜蘭生活節輔導創新創業等配套，作為整體振興行銷。