快訊

偷跑打2劑BNT 基隆國一女生48天被安排「連打4劑疫苗」

男大生被圍毆重傷…超跑3惡徒搭囚車 由法警押解看守所羈押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單行道多、橋梁封閉讓人繞不出去 議員擔心遊客恨基隆

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢時，要求交通指引做到位，不要引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢時，要求交通指引做到位，不要引發民怨。記者邱瑞杰／攝影

基隆市忠二橋、忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢說，封橋指標和交通指引沒做到位，連她都繞了好幾次，外地觀光客想上高速公路回家，若開到工地才發現「出不去了」，可能會「恨基隆一輩子」。基隆市長林右昌表示，改道指引應該設在「比較前面的地方」，不要到工地才知道，又找不到路，要求工務處改善。

呂美玲說，忠三橋是從市中心通往中山高速公路主要道路，約半年前封閉後，因為改道指引不完善，連她都會忘了那個地方不能走，繞了好幾次，試問外縣市的民眾來基隆觀光，會不會在裡面繞不出去，「你看他會不會恨基隆一輩子。」

呂美玲表示，要讓交通順暢除了提供停車位，指引清楚也很重要，要讓外遊客知道從高速公路下來以後，以及要回家時要怎麼走才得夠順暢。市府只在封橋地點設置公告，讓人開車開到那邊，才知道封路並開罵。基隆人可能知道怎麼轉，外地人繞不出去，「你看他會不會恨基隆一輩子。」

林右昌說，如果指引告示牌只設在施工圍籬上面，的確有所不足，應該設在比較前面的地方，會要求工務處改善。忠二橋和忠三橋的結構有安全疑慮，才會緊急封閉，因為什麼時候會斷不知道，不能讓市民在處於不可預知的風險中。

工務處長張元良說，因為梁底混凝土板已掉落，鋼筋主筋部分都鏽蝕，比對歷年破壞狀況愈來愈大，決定封橋。這兩座橋會改建鋼構橋，鋼構加工跟製造是在工廠裡面做，現場預計應該本月底動工，工期11個月，預計明年10月完工。公告牌面部，除了橋邊有設，愛三路也有，可能不是那麼明顯，會進一步檢討並增設。

基隆市忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢時，要求交通指引做到位，不要引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢時，要求交通指引做到位，不要引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢時，要求交通指引做到位，不要引發民怨。記者邱瑞杰／攝影
基隆市忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢時，要求交通指引做到位，不要引發民怨。記者邱瑞杰／攝影

基隆 高速公路 林右昌

延伸閱讀

林右昌「我最近聲量勝柯P他吃醋」 基捷議題柯林誰才是聲量王？

批柯文哲講未定案基捷路線 林右昌再轟：沒政治道德

基捷爭論 林右昌：聲量超過柯文哲 柯吃醋不習慣

誰在蹭聲量？林右昌：最近我聲量超過柯P他吃醋不習慣

相關新聞

單行道多、橋梁封閉讓人繞不出去 議員擔心遊客恨基隆

基隆市忠二橋、忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢說，封橋指標和交通指引沒做到位，連她都繞了...

歐洲9國代表聚基隆 追思一戰終戰紀念日

法國在台協會今天在基隆清法戰爭紀念園區舉辦「一戰終戰紀念日紀念儀式」，除有共9國在台代表等人出席外，基隆市副市長林永發也...

拄雙仗做資收讓人揪心 台東推關懷計畫助他一臂之力

為照顧從事資源回收的弱勢個體業者，台東縣環保局推「資源回收關懷計畫」，以高於回收市場價格收受資源回收物，每人每月最高可領...

招待免費旅遊被疑綁樁 東縣府開放個人自由報名

台東縣政府花4200萬元招待台東縣民免費遊台東和贈送伴手禮，遭台東縣議會和外界指為選舉綁樁，縣府今天宣布開放所有台東縣民...

台東縣297家愛心商店 結合警政、鄰里守護學童安全

台東縣府健全兒童安全通學環境，結合警政、社區力量設立「愛心商店」，110學年度有297家加入，透過學區鄰近商家的共同幫助...

宜蘭市加碼「Yes！夜市券」國家邊緣人及雙雙碼有福了

宜蘭市公所配合光棍節日前送出約4000張「Yes!券」，幾乎秒殺，今天宣布再加碼，為迎接1122雙雙節及安慰振興加碼券完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。