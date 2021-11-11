單行道多、橋梁封閉讓人繞不出去 議員擔心遊客恨基隆

基隆市忠二橋、忠三橋封閉近半年，周邊交通動線大亂。市議員呂美玲今天在市政總質詢說，封橋指標和交通指引沒做到位，連她都繞了好幾次，外地觀光客想上高速公路回家，若開到工地才發現「出不去了」，可能會「恨基隆一輩子」。基隆市長林右昌表示，改道指引應該設在「比較前面的地方」，不要到工地才知道，又找不到路，要求工務處改善。

呂美玲說，忠三橋是從市中心通往中山高速公路主要道路，約半年前封閉後，因為改道指引不完善，連她都會忘了那個地方不能走，繞了好幾次，試問外縣市的民眾來基隆觀光，會不會在裡面繞不出去，「你看他會不會恨基隆一輩子。」

呂美玲表示，要讓交通順暢除了提供停車位，指引清楚也很重要，要讓外遊客知道從高速公路下來以後，以及要回家時要怎麼走才得夠順暢。市府只在封橋地點設置公告，讓人開車開到那邊，才知道封路並開罵。基隆人可能知道怎麼轉，外地人繞不出去，「你看他會不會恨基隆一輩子。」

林右昌說，如果指引告示牌只設在施工圍籬上面，的確有所不足，應該設在比較前面的地方，會要求工務處改善。忠二橋和忠三橋的結構有安全疑慮，才會緊急封閉，因為什麼時候會斷不知道，不能讓市民在處於不可預知的風險中。