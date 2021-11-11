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拄雙仗做資收讓人揪心 台東推關懷計畫助他一臂之力

聯合報 / 記者劉星君／台東即時報導
台東縣延平鄉胡姓男子今年加入環保局資源回收關懷計畫，整理資源回收，他拄著雙杖，用繩索綁著籃子拖行在山村道路撿拾資源回收物。圖／台東縣環保局提供
台東縣延平鄉胡姓男子今年加入環保局資源回收關懷計畫，整理資源回收，他拄著雙杖，用繩索綁著籃子拖行在山村道路撿拾資源回收物。圖／台東縣環保局提供

為照顧從事資源回收的弱勢個體業者，台東縣環保局推「資源回收關懷計畫」，以高於回收市場價格收受資源回收物，每人每月最高可領5千元，今年有151人申請，延平鄉鸞山村50歲胡男是其中一名受助者。他2歲罹患腦膜炎以致肢體出現障礙，他拄著雙杖，用繩索綁著籃子拖行在山村道路撿拾資源回收物，相當艱辛，他說，自從加入環保局資源回收關懷計畫，透過到府服務協助收運，減輕他來回搬運及奔波心力，也能獲較穩定收入。

延平鄉鸞山村50歲胡男，2歲時因罹患腦膜炎造成肢體障礙，父親病逝後家中頓失經濟支柱，胡為了不讓家中有負擔及貼補自身生活費，經常徒步在鸞山村周邊撿拾資源回收物，他拄著雙杖，用繩索綁著籃子拖行在地形崎嶇的山野間與山村道路，成為村莊的資源回收大使。

村民常順手將家中資源回收物清理分類包裝後，送到胡家的資收分類區，也帶動村民做好資源分類回收，胡提到，自從加入環保局資源回收關懷計畫，他平常撿拾的資源回收物透過到府服務的功能協助收運，減輕他每次來回搬運資源回收物到回收商的奔波，也獲較穩定的變賣收入。

環保局出，資源回收關懷計畫依環保署核定補助的額度內優先予低收入戶、中低收入戶、身心障礙任一資格者申請，其他不具前述身分資格但實際從事資源回收工作的個體業者，也可透過當地公所或村里長協助申請，每人每月最高可領取5000元，台東縣今年有151人次的資源回收關懷戶申請受惠，累計回收資源回收物總重量約達34萬7051公斤以上。

台東縣延平鄉胡姓男子今年加入環保局資源回收關懷計畫，整理資源回收。圖／台東縣環保局提供
台東縣延平鄉胡姓男子今年加入環保局資源回收關懷計畫，整理資源回收。圖／台東縣環保局提供
台東縣延平鄉胡姓男子（前）今年加入環保局資源回收關懷計畫，他平常撿拾的資源回收物透過到府服務的功能協助收運，減輕他每次來回搬運資源回收物到回收商的奔波，也獲較穩定的變賣收入。圖／台東縣環保局提供
台東縣延平鄉胡姓男子（前）今年加入環保局資源回收關懷計畫，他平常撿拾的資源回收物透過到府服務的功能協助收運，減輕他每次來回搬運資源回收物到回收商的奔波，也獲較穩定的變賣收入。圖／台東縣環保局提供

資源回收 低收入戶 台東

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