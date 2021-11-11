歐洲9國代表聚基隆 追思一戰終戰紀念日

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中央社 / 基隆11日電
法國在台協會11日在基隆清法戰爭紀念園區舉行「一戰終戰紀念日紀念儀式」，基隆市副市長林永發（前排左2）以及法國在台協會主任公孫孟（前排左1）等共9國在台代表等人出席，一同默哀緬懷戰爭捐軀官兵，祈禱世界和平。（基隆市政府提供）中央社
法國在台協會11日在基隆清法戰爭紀念園區舉行「一戰終戰紀念日紀念儀式」，基隆市副市長林永發（前排左2）以及法國在台協會主任公孫孟（前排左1）等共9國在台代表等人出席，一同默哀緬懷戰爭捐軀官兵，祈禱世界和平。（基隆市政府提供）中央社

法國在台協會今天在基隆清法戰爭紀念園區舉辦「一戰終戰紀念日紀念儀式」，除有共9國在台代表等人出席外，基隆市副市長林永發也到場致意，林永發期盼藉由儀式，寄望世界和平。

儀式中，台北歐洲學校學生朗讀以和平及自由為主題的文學作品，林永發、外交部歐洲司專門委員林俊廷、法國在台協會主任公孫孟，與英國、德國、比利時、捷克、波蘭、義大利、荷蘭、匈牙利等共9國在台代表、處長等人，一同默哀緬懷戰爭捐軀官兵，祈禱世界和平。

林永發致詞表示，今天是第一次世界大戰終戰紀念日，世界各地都有追思活動，希望能永久和平。舉辦活動的區域最早稱為法國公墓，經過「大基隆歷史場景再現整合計畫」調查與探研，發現當地有著豐厚的歷史遺跡與文化。

林永發說，在林右昌帶領下，進行整理並修復大沙灣地區歷史遺構與相關建物，「沙灣歷史文化園區」於上個月開幕，誠品書店也在6日進駐，透過開放性文化園區讓更多人能緬懷，每年中元祭當地里長也會以紅酒與法國麵包普度戰亡英靈。

法國 基隆 戰爭

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