歐洲9國代表聚基隆 追思一戰終戰紀念日
法國在台協會今天在基隆清法戰爭紀念園區舉辦「一戰終戰紀念日紀念儀式」，除有共9國在台代表等人出席外，基隆市副市長林永發也到場致意，林永發期盼藉由儀式，寄望世界和平。
儀式中，台北歐洲學校學生朗讀以和平及自由為主題的文學作品，林永發、外交部歐洲司專門委員林俊廷、法國在台協會主任公孫孟，與英國、德國、比利時、捷克、波蘭、義大利、荷蘭、匈牙利等共9國在台代表、處長等人，一同默哀緬懷戰爭捐軀官兵，祈禱世界和平。
林永發致詞表示，今天是第一次世界大戰終戰紀念日，世界各地都有追思活動，希望能永久和平。舉辦活動的區域最早稱為法國公墓，經過「大基隆歷史場景再現整合計畫」調查與探研，發現當地有著豐厚的歷史遺跡與文化。
林永發說，在林右昌帶領下，進行整理並修復大沙灣地區歷史遺構與相關建物，「沙灣歷史文化園區」於上個月開幕，誠品書店也在6日進駐，透過開放性文化園區讓更多人能緬懷，每年中元祭當地里長也會以紅酒與法國麵包普度戰亡英靈。
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