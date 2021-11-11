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招待免費旅遊被疑綁樁 東縣府開放個人自由報名

中央社 / 台東縣11日電
南迴鐵路。圖／取自饒慶鈴臉書
南迴鐵路。圖／取自饒慶鈴臉書

台東縣政府花4200萬元招待台東縣民免費遊台東和贈送伴手禮，遭台東縣議會和外界指為選舉綁樁，縣府今天宣布開放所有台東縣民自由報名。

台東縣政府為振興經濟，編列新台幣3600萬元計畫免費招待約2萬名台東縣民眾在縣內1日遊；同時編600萬元購買伴手禮。

由於沒有明確的身分和團體名單，被台東縣議會批評黑箱作業，為明年的選舉綁樁，且台東市民代表也發函給台東縣政府，希望訂定遴選的公平性和窗口。

台東縣政府第1階段邀防疫有功人員、社福團體參加，第2階段開放人民團體報名。今天公布第3階段受理個人線上報名。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，自11月15日上午10時至19日下午5時止開放個人報名，並於11月20日公告於「台東就醬玩」FB粉絲專頁，並將安排於11月24日至12月10日間出團，地點分別有縱谷線、海岸線、南迴線和台東市區四個路線。

台東縣政府表示，每一路線出團人數至少25人、至多40人，額滿為止，只要設籍台東縣或在台東工作、就學者均可報名，但之前若曾參加過活動則不可再次參加，完成報名後也不可更換路線和出發日期，歡迎想要體驗台東微旅行的鄉親報名從速，報名及相關問題可至活動報名網頁查詢。

台東

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