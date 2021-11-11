宜蘭市加碼「Yes！夜市券」國家邊緣人及雙雙碼有福了

宜蘭市公所配合光棍節日前送出約4000張「Yes!券」，幾乎秒殺，今天宣布再加碼，為迎接1122雙雙節及安慰振興加碼券完全沒中獎的國家級邊緣人，這次要透過線上方式抽出300個名額，中獎的每人視符合資格條件，最多可以獲得7張「Yes!券」。

市公所推出「好市成雙購物季」，在11月5日及6日配合光棍節活動中，現場總計2800張「Yes!券」為東門夜市帶來滿滿人潮，線上預約1200張券開放不到1分鐘即額滿。為感謝民眾熱情參與，市長江聰淵提出加碼，將在11月17日晚間7點30分在市長粉專直播，結合「1122雙雙節」與「國家級邊緣人」，線上送出Yes!券。

當天晚上7點半在市長粉專直播中留言並標註朋友，就有機會抽中東門夜市專屬的Yes!券，每張券的金額50元，可以用在東門夜市消費。

抽券資格分二大類，第一類是〈雙雙又對對〉將抽出200個名額，只要憑身分證字號及出生年月日上有二碼相同的數字即可兌換(不須相鄰)，1組相同碼可以換2張，2組可換3張，3組可換4張，4組(含)以上一律5張；但因為光棍節已經以「1」為主題，這次的〈雙雙又對對〉活動「11」排除資格。

第二類是國家級邊緣人，市公所為了安慰27組中央加碼券全數「摃龜」朋友，只要你的身份證字號末二碼「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」這27組之中，同樣有參與留言抽獎的資格，中選者每人可獲得2張Yes!券，將會抽出100名，其中33、66、99由於同時符合〈雙雙又對對〉的資格，二種抽獎都可以參與，中獎機率加倍。

線上留言抽獎自17日晚間7點30分起至18日晚間6點截止，中獎者可於20日至22日每晚7點至10點前往東門夜市管委會辦公室兌換，更多活動資訊與辦法可參考好市成雙購物季官網( https://2021yilan-shopping.hiweb.tw/ )，留言抽獎活動粉專（ https://www.facebook.com/Yilan.Chiang ）。