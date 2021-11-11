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花蓮原民聯合豐年節11/19登場 共舞前手部先消毒

中央社 / 花蓮縣11日電

花蓮縣政府每年暑假舉辦原住民聯合豐年節活動，今年因COVID-19疫情延後至19日至21日舉辦，縣府表示，將嚴格落實防疫措施，「千人共舞」跳舞前，會要求民眾手部再消毒一次。

原住民聯合豐年節將於花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行，3天活動分別有頂浪的豐收、部落勇士-晉階式、澎湃海洋3大主題，有原民歌手、舞團接力演出，會場周圍設有100個攤位展售區。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村今天接受媒體採訪表示，聯合豐年節有別於傳統部落豐年祭，主要是提供原住民族展現樂舞的平台，今年大會舞曲「一曲愛海洋」除了代表一首歌（一曲）外，也展現原住民族朋友常說一起（一曲一曲）的原式幽默。

陳建村說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還沒完全解封，活動期間出入口設有4處防疫門，民眾進出須量體溫、酒精消毒、戴口罩及實聯制等措施。

活動最高潮為長達30分鐘的「千人共舞」，由舞者帶領民眾跳起各族群舞蹈及歷屆大會舞組曲，陳建村說，雖中央疫情鬆綁，仍會鼓勵民眾戴口罩、消毒手部再跳舞。

陳建村指出，為避免入場民眾在防疫門前塞車，呼籲民眾可先至花蓮縣原住民聯合豐年節臉書粉絲團報名，填寫報名資訊，入場時只要秀出QRCode就可快速入場，目前3天活動已累積1萬2000人報名。

原住民 豐年節 花蓮

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