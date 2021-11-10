拉麵女店長與天行者志工送愛 每周百個暖便當助弱勢

基隆市天行者慈善協會與台北美食名店「三本拉麵」蔡姓女店長合作，自10月13日起，每周三免費發送素食便當100份，提供給基隆市的街友及需要的弱勢民眾使用。這名愛心女店長說，看到疫情期間協會連續多月共送了3500個便當讓她很感動，也想盡一份心力，能幫助弱勢需要協助的人，自己覺得很開心。

協會執行長黃永翔說，協會在疫情第三級警戒期間，結合社會各界的資源，總共發送3500個愛心便當，雖然現在疫情趨緩，但還是有很多人需要被幫助。他感謝台北知名美食名店「三本拉麵」蔡姓店長的愛心善舉，每周三長期供應素食便當給需要的民眾。

今天的便當先在台北煮好後，協會去台北馬上載到基隆，全程都有保溫，因此都還是熱騰騰的，約在下午4點多送到，在基隆火車站附近發送30個給街友，70個送到弱勢家庭。因為天氣很冷，民眾拿到熱的便當，都覺得很溫暖。

愛心便當的發送並不容易，需要志工夥伴的協助，才能順利將每個便當發送到真正需要的朋友手上，志工中常有夫妻檔一起來出任務，也有身受病痛困擾的志工。一名志工說，人生總有不如意的事情，自怨自艾是沒有用的，趁還有體力的時候，應該走出來幫助更多需要被幫助的人，鼓勵大家投入公益活動，讓社會變得更和善。