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原民文健站經費5年大幅成長 全國已達429站

中央社 / 台東縣10日電

原住民族文化健康站5年來經費從新台幣9000餘萬元成長至現在11億元，全國已有429個站。原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，希望讓長者能受到更適切照顧。

行政院原住民委員會今天在台東舉辦「110年原住民社會福利聯合成果展」，台東各地文化健康站展示成果，立委劉櫂豪、陳瑩和台東縣長饒慶鈴也到場共襄盛舉。

夷將．拔路兒致詞時表示，原住民族文健站5年前預算不到新台幣1億元，現在已經成長到11億元，增加了將近11倍，目前全國有429個文健站，其中以台東最多。

夷將．拔路兒說，感謝總統蔡英文重視原住民長者照顧，也要感謝台東立委劉櫂豪、陳瑩、廖國棟在預算上的支持，以及台東縣政府的配合。

夷將．拔路兒表示，今年補助台東縣政府約1.9億元布建文健站達91站，為全國最多站數的縣市，並為改善硬體設施設備及友善環境，透過前瞻經費挹注約6000萬元，讓長者更能受到適切照顧，打造文健站成為長者們第2個家，每天服務2465名台東縣原住民族長者，也創造203名在地族人擔任照服員工作。

台東 原住民 劉櫂豪

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