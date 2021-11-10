春節防疫旅館需求量大 花縣府盤點還有5成空房

全台各縣市春節防疫旅館量能傳吃緊，花蓮也有民眾反映，明年1月家人要返台，卻訂不到防疫旅館，縣議員魏嘉彥今天要求縣府提早規畫因應，衛生局長朱家祥說，經調查明年1月初防疫旅館還有5成空房，會有訂不到的情況，可能是集中訂房導致，若有需求可洽縣府或透過1922預約專線洽詢。

魏嘉彥今天在縣議會定期會質詢時，關切防疫旅館量能， 表示明年農曆春節可能有大量國人返台，衛生局是否了解訂房狀況，以及縣內防疫旅館是否嚴格落實管理，並表示，不少鄉親向他反映訂不到防疫旅館，有部分還被外縣市人訂走，要求衛生局協助。

朱家祥說，縣內目前有8家防疫旅館，提供238間房，在今年疫情最嚴峻時，住房率約7成；至於今年12月25日到明年1月5日，防疫旅館訂房率約5成。

朱家祥分析，會有訂不到房情況，可能是8家中僅王牌旅館、洄瀾國際文教會館及華登旅館3家，同意公開防疫旅館，使得民眾集中訂房，目前會協調另外5家公開，或者民眾也可透過衛生局、1922專線媒合。

衛生局表示，除了原有8間房，另也備有2家防疫旅館，已由疾管署東區管制中心做視察評估，業者也在準備，屆時就可投入使用。衛生局對於明年春節防疫旅館需求，也會從12月1日起從每周改成每日統計，精準掌握量能。縣長徐榛蔚呼籲中央，希望提出相關優惠補貼，鼓勵更多業者投入作為防疫旅館。