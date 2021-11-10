台東原民社福聯合成果展 夷將‧拔路兒也想加入文健站

台東縣政府今天辦理「110年原住民社會福利聯合成果展」，原民會主委夷將‧拔路兒出席關心文化健康站執行情形及成果。他說，「照護原鄉長者，不分中央與地方，更不分黨派」。

夷將‧拔路兒說，5年前文健站費用不到1億元，現在增加到11億元，台東過去僅十幾站的文健站，至今成長到91站，高居全台第一，未來，政府會持續投入資源，照護及服務原鄉老人。

「110年原住民社會福利聯合成果展」於下午3點在原住民文創聚落舉行，包括夷將‧拔路兒、縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、陳瑩及廖國棟等人出席，全縣91個文健站也派長者共襄盛舉。

成果展活動宛如嘉年華會熱鬧，不僅有長輩延緩失能肌力訓練展示，還有各站豐富健康的美食料理及養生加工品呈現，夷將‧拔路兒品嘗後，盛讚長輩手藝驚人，直呼想加入文健站行列。

「一天不去文健站渾身不自在。」台東市建和文健站75歲陳阿公說，去文健站不僅能學東西，還能交朋友，感覺好像回到學生時代，心情都很快樂，文健站已是他第二個家。

金峰鄉嘉蘭文健站68歲林姓阿嬤說，小孩子長大都不在身邊，但她參加文健站後，內心不孤獨，小孩反而能安心在外地工作，因為文健站都會有人照護她。