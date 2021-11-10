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國民黨基隆黨部二拍再流標 七堵區黨部拍定

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆黨部二拍底價4726萬再流標，七堵區黨部拍定。記者游明煌／攝影
國民黨基隆黨部二拍底價4726萬再流標，七堵區黨部拍定。記者游明煌／攝影

基隆地方法院今天執行國民黨基隆兩筆地上物建物二拍作業，甲標是位義四路的基隆市黨部，無人投標，再度流標；乙標位七堵的區黨部，乙標拍定1812萬元，惟後續仍需通知基地所有權人是否行使優先承買權。

基隆地方法院上月13日執行國民黨基隆的黨部首拍賣作業，有兩筆地上物，一是位義四路的市黨部，一是位七堵的區黨部，底價分別為4975、1790萬元，兩件第一拍都無人投標。市場人士預估，因只有地上物，可能要第二、三拍後才會有人出手。

國民黨基隆市黨部1967年遷至信義區義四路，七堵區南興路另有七堵區黨部，2棟都是4層樓建築物，兩處占地分別為590、184共774坪。

今天二拍最低底價基隆市黨部、七堵區黨部分別為4726萬、1700萬元。二拍結果，甲標是位義四路的基隆市黨部，無人投標，再度流標，將進行第三拍；乙標位七堵的區黨部，乙標拍定1812萬元，惟後續仍需通知基地所有權人是否行使優先承買權。

據黨工指出，國民黨存在銀行的資金遭不當黨產處理委員會「凍結」，讓他們拿不到該拿的薪資和結算後的退休金。國民黨提告，法院判勝訴，沒想到黨產會竟不理會。各縣市黨工為了生計，無奈地向國民黨聲請給付薪資、退休金，並走到假扣押黨產及拍賣之路。

國民黨基隆市黨部指出，市黨部建物如果被拍賣，就會遷出辦公，另行尋覓合適地點，為黨員和市民提供服務。

基隆 國民黨 黨產會

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