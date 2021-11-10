中華會館台東分社土地售出 東縣府：歷史建築不能拆

歷史建築中華會館台東分社土地5年前開始標售，原台東縣政府期待5次流標後，有機會依法收歸國有，但日前遭私人企業得標，引起縣府錯愕，強調買主依法不能拆除和改建。

94年前華僑和台東當地民眾從事地下組織抗日，成立中華會館台東分社，位於台東市中正路精華區，白色的外牆保留至今，是全國少有的華僑抗日歷史建築基地，2002年被登錄為歷史建築，由台東縣政府管理。

建築物的土地150坪，屬於私人土地，但始終沒有後人出面辦理繼承，1990年土地被列管，依土地法私有土地超過15年沒人繼承，縣政府移交國有財產署辦理標售。

5年前國有財產署開始標售，台東縣政府等待時機買回，但第1次廢標，接著流標2次。台東縣政府今年再行文給國有財產署請求標售，縣府原以為會再流標，等待5次流標後依法收歸國有，未料這次標售台東某企業以高於一倍的金額，用新台幣1068萬元買下，引起文史工作者趙川明和台東縣政府錯愕。

台東縣政府文化處副處長劉俊毅接受媒體訪問時表示，未經主管機關允許，不得隨意變動建築物，包括不能改建、拆除，甚至外觀顏色結構都不能改變。縣政府目前也在和新的地主洽談土地要怎麼拿回來，不過排除向地主買回的這個選項。

台東縣政府文化處也發布新聞稿表示，中華會館土地標售案，該筆土地標售拍定，並不會點交建物，不論地主是誰，歷史建築物的地位不會改變。針對中華會館土地易主，縣府文化處將加強督促建築物管理人和土地所有人依文資法相關規定，定期巡查訪視建物使用情形，妥善保存歷史建築。

文化處表示，依據文化資產保存法第34條規定，歷史建築不得遮蓋其外觀或阻礙其觀覽的通道，同法106條第7款對毀損歷史建築者科最高新台幣200萬元罰鍰並令其改善。由於法規對歷史建築保護規範完備，土地易主無損中華會館的歷史建築地位和保護。

另外，台東縣內私有歷史建築眾多，文化處針對縣內歷史建物的主要目的是協助建築維護使用及相關經費爭取，而非爭取將私有地納為公有。文化處將持續關注本次土地移轉過程，協助建物與地主雙方協調關係，並爭取經費進行歷史建物保存及利用。