基捷爭論 林右昌：聲量超過柯文哲 柯吃醋不習慣

基隆捷運議題引起台北市長柯文哲和基隆市長林右昌多次隔空互槓，林右昌今天在議會答詢，提到蹭聲量問題時說，可能因為他最近的聲量超過柯文哲，柯文哲吃醋有點不太習慣。

基隆市議員陳明建上午在議會施政總質詢時說，新聞報導柯文哲和林右昌兩人在「空中」吵來吵去，甚至聽到林右昌在蹭柯文哲聲量。

林右昌答詢表示，所謂蹭聲量的問題，他覺得可能因為自己最近的聲量超過柯文哲，柯文哲有點吃醋，有點不太習慣，因為柯文哲過去可能習慣聲量高於別人。

林右昌表示，基隆捷運問題其實非常單純，但最近因為政治口水，把大家的認知做了抹黑和扭曲，非常不足取，柯文哲每次的批評，最後證明都是錯的，很多計畫的執行都是有因有據。

林右昌說，簡單來講，基隆捷運的問題並不只是基隆的問題，他一再強調是對北北基廊帶的民眾和經濟發展有非常大的助益，基隆捷運不只是通勤，這點已經講過N次了。