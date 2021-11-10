加碼振興五倍券 台東推消費券最高折1000元

台東縣觀光協會今天宣布推出「台東消費券」，只要在台東以振興五倍券消費，結帳時出示台東消費券，最高可折扣1000元，只要不同消費，還能無限次使用。

台東縣觀光協會今天召開記者會，宣布推出「台東消費券3.0‧五倍再加倍」優惠方案，希望刺激冬天觀光。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，15日起至12月31止推出「台東消費券」優惠方案，有上百家台東知名旅宿、餐飲、伴手禮、茶莊、旅行業及租車等業者參加；不必參加抽獎，只要手機下載台東消費券，就能一券在手，隨時隨處享受折扣優惠。

台東消費券的折扣分為5種，1000、500、300、100、50元，折扣金額由業者訂定，遊客可先上網或詢問商家折扣方案，像鹿鳴溫泉酒店住第2晚只要振興五倍券1000元和出示1000元的台東券，依各業者者在官網公告為主。

潘貴蘭說明，台東消費券不限次數使用，這家用過，別家還可使用。她舉例：遊客在台東入住飯店時使用1000元台東消費券折扣，隔天換住另一家飯飯店可繼續使用1000元折扣；或是，住宿時可抵1000元、租車時還可抵100元、買伴手禮時可抵100元、用餐可抵50元等，只要不同的消費行為可無限使用。

消費者在活動期間只要以振興券作為支付方式，在結帳時出示手機中下載的台東消費券電子圖檔就可以享有各種折扣，買愈多、省愈多。

潘貴蘭表示，天氣漸冷，很多人都會選擇來溫泉及旅遊聖地的台東避寒，再搭配使用台東消費券，不僅暖身、暖心、更暖荷包，享暖冬、來台東。