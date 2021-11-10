坪價破30萬花蓮人買不起房 縣議員魏嘉彥籲青年住宅2.0

全台房價居高不下，連位處東部的花蓮都不例外，最新實價揭露，花蓮市已有新建案每坪單價突破30萬元，與縣民收入形成極大落差，年輕人大嘆買不起房子。花蓮縣議員魏嘉彥建議縣府改善第一期青年住宅缺失，儘早籌畫第二期，也希望建請中央設法調降首購族頭期款成數，讓年輕人有能力負擔得起自己的家。

實價登錄2.0在今年7月1日實施，根據內政部不動產交易實價查詢服務網，花蓮已有新建案每坪單價突破30萬元高價，如今年8月花蓮市國民八街就有住宅大樓坪價達30.9萬元，以總坪數32坪計算，成交價超過800萬元。

魏嘉彥今天在縣議會質詢時表示，指出花蓮新建案動輒28萬、甚至30萬元以上坪價來計算，一間建坪20坪、實際使用坪數可能不到15坪的小宅，至少600萬元，頭期款以3成計算，一口氣要拿出180萬元。透天厝價格更高，市區透天厝要2000萬元起跳。

他曾到台南看過，非屬市中心的房價比花蓮來得低，而以花蓮市區現在新建案30萬元坪價，更已達新北市板橋區水準。

魏嘉彥說，花蓮軍公教多，拉高平均收入，若扣除這批穩定收入族群，一般小老百姓月收約在2萬8000元到3萬元之間，雙薪小家庭要養孩子已很吃力，在高房價年代還想買一棟屬於自己的「起家厝」更是奢望。

魏嘉彥建議，縣府應該努力幫助年輕人成家，青年住宅立意良好，但是第一期有天花板太低有壓迫性、管線易阻塞等問題，希望縣府改善缺失，儘快規畫第二期：另外，對於頭期款太高的問題，也希望縣府向中央反映，是否能以拉長還款年限、調高利率等方式，來降低頭期款成數，讓首購年輕人負擔得起。

縣長徐榛蔚說，花蓮實際可居住面積不多，加上近年來營建成本提高，都推升房價高漲，雖然房子是自由交易市場，但如何讓鄉親安居樂業，是縣府願意也必須要做的事情。