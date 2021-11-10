豐濱阿美族聖山改善紀念碑環境 續推復名奇拉雅山

花蓮豐濱鄉公所推動阿美族聖山（Cilangasan）正名及環境改善計畫獲中央經費補助，工程將於月底發包動工，日前確定山上紀念碑排列樣式、序號抽籤，並持續推動復名為「奇拉雅山」。

位於花蓮縣豐濱、瑞穗鄉交界的八里灣山，為海岸山脈北段的最高峰，海拔926公尺，阿美族人稱奇拉雅山（Cilangasan），是阿美族人的聖山，20多年來部落尋根活動在山頂陸續豎立18座紀念碑，有如碑林。

據台灣原住民資源網指出，學界研究奇拉雅山在阿美族的神話中有特殊地位，在太巴塱社的傳說中，阿美族的祖先原居南洋某處，由於發生大洪水，一家人四散逃難，一對男女跳進大臼中隨海水漂流，幾個月後看到一座小島，兩人努力划過去靠岸，洪水中的小島就是奇拉雅山的山頂，待洪水退去後，兩人結為夫妻，生下的孩子遷移到各處，成為阿美族人祖先。

除了太巴塱之外，包括奇美、荳蘭、七腳川甚至台東、恆春的阿美族人都有類似傳說，也都尊「奇拉雅山」為聖山。

由於官方地圖標示為「八里灣山」，設有「一等三角點」，也是「台灣小百岳」之一，土地屬於國有林班地，林務局花蓮林區管理處在2016年和豐濱鄉公所簽訂「無償使用契約書」至2025年。立委廖國棟去年召集林務局、豐濱鄉公所等單位開會，推動阿美族聖山的部落共管機制。

豐濱鄉長江莉婷接受中央社記者電訪表示，感謝原住民族委員會、花蓮林區管理處以及各民意代表的支持及協助，讓「聖山紀念碑環境改善計畫」順利進行，鄉公所將依照短、中、長期規劃逐步推動完成。

現階段獲原民會補助新台幣150萬元經費，將進行18座紀念碑排列整理，並修復步道，同時設置「阿美族聖山」主牌設施，預計本月底發包，未來仍持續推動八里灣山復名為「奇拉雅山」。