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因應春節返鄉人潮 花蓮縣府協調業者增加房間數

中央社 / 花蓮縣10日電

因應明年春節返鄉人潮，花蓮縣衛生局長朱家祥表示，明年1月防疫旅館訂房率約5成，仍有空房，因應返鄉防疫需求量，除了協調防疫旅館增加房間數，也備有2家旅館隨時加入。

花蓮縣議會今天舉行定期會，國民黨籍議員魏嘉彥質詢防疫旅館春節返鄉因應規劃，許多鄉親反映訂不到房間，部分房間被外縣市民眾訂走等。

朱家祥答詢，花蓮防疫旅館共8家可提供238間使用，以過去使用最高峰約7成，整體房間數量很足夠，經盤點今年12月25日至111年1月5日訂房率約5成，12月起將改由每日彙整統計，精準掌握防疫旅館量能，隨時調整。

朱家祥表示，關於民眾反映訂不到房，推測因8家防疫旅館中僅3家願意公布聯繫方式，導致民眾集中這3家訂房，將協調業者公布訂房電話，民眾也可撥打1922專線、縣府衛生局協助媒合預約。

朱家祥會後接受媒體聯訪表示，因應春節防疫需求，除了鼓勵現有防疫旅館增加房間數，也協調2家旅宿業加入防疫旅館行列，已完成衛福部疾病管制署東區管制中心視察評估，隨時可加入。

朱家祥表示，防疫旅館經營在設備、消毒成本較一般旅館高，呼籲中央提出優惠政策，鼓勵更多業者加入防疫旅館。

防疫旅館 訂房 衛生局

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