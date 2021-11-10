花蓮婦照顧4名老人關係複雜 縣府:疑非法安養機構

花蓮市國福街一間老舊平房昨天發生火警，導致2名行動不便長者葬身火窟，經查屋內成員關係複雜，說不清彼此的關係，只稱是遠房親戚，引起外界懷疑為非法安養機構。花蓮縣政府社會處表示，該處疑似是未立案安養處所，還需要調查釐清，後續將依規定辦理。

該老舊平房昨天下午火災，2名行動不便長者逃生不及，被燒成焦屍，另1人重傷送醫。警方調查，由方姓婦人獨力照顧4名長者，疑似是其中1名失智老翁拿打火機燒螞蟻釀禍。屋主93歲潘姓老翁長期臥病，妻子84歲鄭婦行動不便，找姪女40多歲方婦照料，遠房親戚64歲陳婦和67歲張姓老翁也同住。

縣府社會處長陳加富指出，經初步了解，該處疑似是未立案的安養處所，不過是否屬實，還要做詳細調查，了解整個情形才能定論，後續依相關規定續辦。

花蓮市公所表示，初步懷疑方婦是無照看護，該處為非法安養處所，但沒有稽查權限，初步知道老人家有榮民身分、低收入戶，領有津貼，彼此的親戚關係很遠，甚至出現媽媽的堂妹的阿姨、好姐妹等說法，相關認定需由縣府與警方調查。

陳加富指出，依照現在長照體系及機構，花蓮陸續有各大醫院設立安養床，目前已超過3千床，只要有鄉親提出需求，縣府會依照是否為社會福利身分別，提供補助；只要有合法機構進駐，也會有補助。

陳加富說，長照體系建立後，不論是服務提供到宅、或是到機構安養，都可以完全滿足需求，家屬不需要送到未立案的安養處所，但鄉親資訊接受度易有落差，很常看到鄉親年紀大，家屬又住在外地，不清楚縣府有相關社福服務，因此，歷年來查獲未立案安養處所，都是宣導上要再加強。

陳承諾，在社會福利身份家庭部份，將採取具體訊息加強宣導；至於在長照養護機構的床位數，目前都依法迅速審議，許可籌設及同意設立。