NTSO台灣管樂團台東演出 開放免費索票

國立台灣交響樂團的NTSO台灣管樂團21日晚間將在台東演出「花東縱谷情‧文化傳承長」音樂會，由指揮家廖元宏指揮、歌手殷正洋共同演出。活動免費索票入場，每人限取2張。

立法委員劉櫂豪台東服務處新聞發言人劉梅英今天接受中央社記者訪問時表示，劉櫂豪長期重視台東藝文教育與推廣，爭取「台灣文化協會百週年音樂會」來到台東，在21日晚間在台東藝文中心演藝廳舉辦「NTSO台灣管樂團─花東縱谷情‧文化傳承長」音樂會。活動免費索票入場，昨天開放索票。每人限2張，取票地點在劉櫂豪台東服務處，數量有限，索完為止。

劉梅英說，劉櫂豪從2017年開始爭取文化部「遍撒音樂種子在社區─台東巡演計畫」，分別在台東縱谷、南迴、東海岸等各鄉鎮展演，並爭取舉辦國台交全團在台東演出國慶音樂會，之後歷年國台交都來到台東的社區與學校進行室內音樂展演，耕耘地方藝文發展。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問時表示，這次台灣文化協會成立百週系列音樂會來到台東演出，是屬於國台交台灣管樂團大編制，有50名音樂家的NTSO台灣管樂團，由台灣新生代青年指揮家廖元宏擔任指揮，更特別邀請有三金歌王美譽的知名歌手殷正洋共同演出多首經典曲目，歡迎台東朋友們前往現場聆聽歌手的美聲演唱和國家級水準的音樂演奏。