素馨茶商標遭中國註冊 宜縣：兩岸商標互不隸屬

宜蘭縣政府今天表示，縣內冬山鄉盛產的「素馨茶」文字商標，雖遭中國大陸註冊，但兩岸商標互不隸屬，縣府會協助茶農加強行銷。

縣議員謝燦輝今天在縣議會質詢時說，「素馨茶」是冬山鄉知名的茶葉品牌，當地鄉公所好不容易推廣多年，卻遭中國大陸註冊，台灣自己卻被迫要改為「冬山茶」，縣府輔導不力。

冬山鄉公所表示，公所人員過去曾前往日本推廣「素馨茶」，但因中國大陸也有註冊相同名稱，擔憂在國際推廣時會讓人混淆，所以已改為「冬山茶」對國際行銷。

宜蘭縣政府農業處指出，「素馨茶」在民國90年4月，已順利向經濟部財產局申請註冊商標。

宜蘭縣政府農業處長康立和告訴中央社記者，冬山鄉農會推動「素馨茶」20年來已經建立完整品牌，銷路一直很好。幾年前，中國福建省確實有茶農註冊「素馨茶」文字商標，但兩岸商標互不隸屬。

他表示，中央與地方每年都會積極推動具有產銷履歷的「素馨茶」，協助茶農行銷。