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提升疫苗覆蓋率 宜議員建議「打第二劑送米」招數

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
為提升疫苗覆蓋率，宜蘭有縣議員建議縣府買米送給施打第二劑疫苗的民眾，行銷農產又能有效防疫。圖／縣府提供資料照
為提升疫苗覆蓋率，宜蘭有縣議員建議縣府買米送給施打第二劑疫苗的民眾，行銷農產又能有效防疫。圖／縣府提供資料照

宜蘭縣民的新冠疫苗第二劑注射覆蓋率將近四成，近來因疫情趨緩，有些人取消打第二劑，今天縣議員質詢時提出激勵方案，建議縣政府針對施打第二劑疫苗民眾，贈送1包宜蘭米，藉以刺激提高注射率，也能行銷農產品，一舉兩得。

蘭陽平原每年只栽種一期稻作，夏天過後第二期休耕，土地獲得適當休息，隔年春天再種第一期宜蘭米特別好吃，縣政府近年來更舉辦宜蘭嚴選經典米競賽，比賽拿下前幾名的白米成為市場搶手貨，每年都能賣到好價格。

縣議員陳福山今天質詢時表示，唯有提高疫苗注射覆蓋率，疫情才能讓人放心，但最近因為國內確診數接連加零，疫情趨緩，有些人打了第一劑疫苗，第二劑就不打了，可是面對東南亞鄰近國家仍有疫情肆虐，大家仍不能掉以輕心，提升注射才能確保控制疫情。

縣府衛生局表示，目前縣民施打第一劑疫苗覆蓋率74%，打了第二劑疫苗的覆蓋率39.9%，如果能夠提升注射的話，對於防疫有很大幫助。

陳福山提出施打第二劑疫苗送米的點子，他以產自壯圍鄉的「壯農米」為例，2公斤真空包裝售價約100多元，美觀大方實用，而且還能夠幫忙農民行銷，與縣府促銷農產的作法不謀而合，藉以提升第二劑疫苗注射率。

他要求縣府財務稅務局估算，「打第二劑疫苗送米」大約需要1000多萬元經費，如果為了公平起見，連同之前已經打第二劑疫苗的民眾也都比照送米，大約需要3000萬元，必須納入明年度預算，縣政府內部將再研究看看。

為提升疫苗覆蓋率，宜蘭縣議員陳福山建議縣府，買米送給施打第二劑疫苗的民眾，行銷農產又能有效防疫。圖／翻攝議會網路
為提升疫苗覆蓋率，宜蘭縣議員陳福山建議縣府，買米送給施打第二劑疫苗的民眾，行銷農產又能有效防疫。圖／翻攝議會網路

新冠疫苗 疫情 宜蘭

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