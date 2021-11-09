太魯閣馬拉松三月開跑 需打過疫苗且不開放外國選手

被譽為「一生至少要跑一次」，有著最美賽道的雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，受疫情影響將延至明年3月5日開跑，考量防疫，不開放外國選手參賽，報名者須至少打過一劑以上新冠疫苗，今晚6時起官網https://www.taroko-marathon.com.tw/開放報名。

太魯閣峽谷馬拉松今年邁入第22年，原定11月6日舉行，因疫情改到明年春天。主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會今天下午在花蓮翰品酒店宣告今晚6時起至12月6日報名，仍分為全馬42.195公里3000人、半馬21.0975公里5000人、逍遙馬12公里2500人、快樂馬5公里1500人，共4組1萬2000人。

為防範新冠肺炎疫情，本屆賽事不開放國外選手報名，12歲以上民眾中籤且完成繳費後，須在明年2月13日前施打，並上傳至少一劑的疫苗接種證明小黃卡，經大會檢核無誤，才會寄送參賽物資，比賽當天選手憑號碼布入場。不過，11歲以下報名快樂馬的民眾，不須上傳小黃卡。

此外，因應疫情也為環保，今年賽道飲用水補給，不再提供一次性水杯及寶特瓶裝水，將宅配跑者環保水杯，帶到現場使用。

今年主辦單位邀請到花蓮短跑女將張博雅擔任代言人，她目前就讀國立體育大學，獲得110年全中運高中女子組100公克、200公尺短跑雙料金牌，110年全運會女子400公尺接力金牌及110年總統教育獎，希望藉由邀請優秀花蓮子弟代言，鼓舞所有愛好跑步者「為自己夢想而跑」。