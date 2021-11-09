玻璃瀝青路面一閃一閃亮晶晶 宜蘭市鋪了6.5萬平方公尺

資源回收的廢棄玻璃處理成玻璃砂再生料，加工製成亮彩琉璃、透水磚或拌入瀝青中做為道路鋪面，兼顧公共工程與資收環保，尤其「玻璃砂瀝青」路面閃亮亮，美觀實用，可有效提高夜間行駛注意力，宜蘭市公所已完成6萬5千平方公尺總鋪設面積，請民眾把廢棄玻璃容器交給清潔隊回收。

宜蘭市公所今天到新興路了解玻璃砂瀝青的道路鋪設狀況，市公所清潔隊表示，依行政院公共工程委員會規範，把處理過沒有銳角且粒徑小於4.75mm的玻璃砂再生料，搭配適當比例可取代一般細粒砂，攪拌入瀝青混凝土，透過玻璃硬度高、耐壓性強、吸水性低、不燃性佳、多稜角及粒形佳等特性，提升市區道路的強度及摩擦係數。

宜蘭市公所2019年起在市區道路、農路維護管理工程、管線挖掘鋪面暨寬頻管道設施維護工程中，陸續使用再生玻璃瀝青作為道路鋪面，目前公所已完成中華路、環市南路、林森路、同興街、新興路等路段施工，總鋪設面積達6萬4930平方公尺以上，使用約1812公噸以上的廢玻璃砂再生料。

根據不少里民表示，此外玻璃砂瀝青鋪面反光效果佳，夜間行駛可警示駕駛人，保障行車安全。市公所將來在辦理市區道路及附屬設施寬頻管道維護工程，持續使用玻璃砂瀝青鋪面，提升道路品質。