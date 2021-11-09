深受阿公阿嬤青睞時隔6年再印日曆 持發票可兌換

基隆市稅務局將於13日上午8時30分，在安樂區稅務大樓等3處地點，辦理「2022年迎新春，發票兌換月曆、日曆活動」，共將送出月曆1500本、日曆500本，數量有限發完為止。其中日曆是時隔6年再印製，因為阿公、阿嬤太愛了，每年都來詢問何時會送日曆，讓人好懷念，因為很實用。

春節月曆往年兌換活動都大排長龍，很受民眾歡迎。今年兌換時間自13日上午8時30分起，地點在基隆市安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓1樓及信義區公所3處同步辦理兌換。

兌換方式為民眾只要捐出110年9-12月紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換精美稅務月曆1本；捐出110年9-12月紙本發票8張或雲端發票4張，即可兌換精美稅務日曆1本。每人限兌換月曆或日曆1本，數量有限，兌完為止，所募集的發票將全數捐給創世基金會等公益慈善團體。

稅務局長歐秋霞今天說，基隆市這幾年在林右昌市長的帶領下，由點、線、面逐步推動完成城市願景藍圖，各縣市對基隆市的印象已翻轉改變，基隆有很多特色漂亮景點，這次印製的水果月曆，加入了熱門打卡景點圖片，很有特色。