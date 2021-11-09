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深受阿公阿嬤青睞時隔6年再印日曆 持發票可兌換

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
阿公阿嬤太愛時隔6年再印日曆，基隆13日發票換日、月曆。記者游明煌／攝影
阿公阿嬤太愛時隔6年再印日曆，基隆13日發票換日、月曆。記者游明煌／攝影

基隆市稅務局將於13日上午8時30分，在安樂區稅務大樓等3處地點，辦理「2022年迎新春，發票兌換月曆、日曆活動」，共將送出月曆1500本、日曆500本，數量有限發完為止。其中日曆是時隔6年再印製，因為阿公、阿嬤太愛了，每年都來詢問何時會送日曆，讓人好懷念，因為很實用。

春節月曆往年兌換活動都大排長龍，很受民眾歡迎。今年兌換時間自13日上午8時30分起，地點在基隆市安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓1樓及信義區公所3處同步辦理兌換。

兌換方式為民眾只要捐出110年9-12月紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換精美稅務月曆1本；捐出110年9-12月紙本發票8張或雲端發票4張，即可兌換精美稅務日曆1本。每人限兌換月曆或日曆1本，數量有限，兌完為止，所募集的發票將全數捐給創世基金會等公益慈善團體。

稅務局長歐秋霞今天說，基隆市這幾年在林右昌市長的帶領下，由點、線、面逐步推動完成城市願景藍圖，各縣市對基隆市的印象已翻轉改變，基隆有很多特色漂亮景點，這次印製的水果月曆，加入了熱門打卡景點圖片，很有特色。

景點包括基隆廟口夜市、城際轉運站、基隆要塞司令官邸、山海串聯豎梯工程、潮境公園、正濱漁港彩色屋、外木山沙灘、和平島公園、阿拉寶灣、中正公園、八斗子車站、基隆國際郵輪母港等。另外，因應長者需求，已多年未推出，此次重出江湖的限量日曆，藉由捐發票換月曆、日曆活動行銷介紹基隆，讓民眾感受海洋城市的新風貌及享用在地美食。

阿公阿嬤太愛時隔6年再印日曆，基隆13日發票換日、月曆。記者游明煌／攝影
阿公阿嬤太愛時隔6年再印日曆，基隆13日發票換日、月曆。記者游明煌／攝影
阿公阿嬤太愛時隔6年再印日曆，基隆13日發票換日、月曆。記者游明煌／翻攝
阿公阿嬤太愛時隔6年再印日曆，基隆13日發票換日、月曆。記者游明煌／翻攝

基隆 月曆 發票

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