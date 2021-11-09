花蓮菸葉廠閒置20年 縣府活化運動休閒兼文化保存

逾一甲子歷史的花蓮菸葉廠，2000年因應加入WTO裁撤閒置至今，花蓮縣政府計畫活化為運動休閒園區，向花東基金爭取經費整建，並辦理用地變更等程序，希望明年能以嶄新面貌呈現。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會今天進行縣政總質詢，國民黨籍縣議員黃馨針對花蓮菸葉廠的規畫提出看法，希望縣府在園區內留住菸葉廠的歷史風貌與文化闡述。

位於吉安鄉仁里村的台灣菸酒公賣局花蓮菸葉廠舊址，占地4公頃多，日治時期花蓮港廳的吉野、豐田、林田等地都種植菸草，而「仁里菸葉廠」即為收購與加工之處。1953年改稱為「花蓮菸廠」，此一時期是花蓮菸業最蓬勃發展的全盛時期。

2000年為因應加入WTO世界貿易組織之後開放洋菸酒進口及民營化的趨勢，花蓮菸廠與屏東菸廠合併，廠務及生產作業也移往屏東，花蓮的菸業歷史畫下句點，花蓮菸葉廠也自此走入歷史，閒置迄今。

廠區內有倉庫、工作場、辦公廳舍、公務房舍等，由國有財產署管理。此處原為特定事業用地，後計畫做為東華大學藝術學院而變更為文教用地，但因東華大學與花蓮教育大學合併後未有後續利用。2003年縣府文化局曾在此舉辦「國際石雕藝術節」。

黃馨質詢表示，她擔任鄉長、議員任內，一直為此園區努力，此處曾辦理石雕藝術展，也預定為歷史文化風貌區，並於園區開闢道路與省道台9線相連，最終目標為建構一座吉安鄉運動文化休閒中心，建議此園區不應以運動教育園區為主，而是能保留菸葉文化、客家文化和原住民文化，讓當地的民眾與觀光產業能充分運用。

花蓮縣長徐榛蔚答詢指，菸葉廠具深刻文化底蘊，值得做文資保存。目前教育處已將都市計畫變更案送入內政部都委會，待土地用途釐清後會持續進行相關整修工程，並向花東地區永續發展基金爭取6700萬元經費；後續將由文化局向文化部文化資產局申請第二期經費，朝文資保存方向進行。