基隆5款文創品發表 可吃可用兼具城市特色

基隆市文化局今年以「文化資產」出發，聯手基隆在地知名業者及業界設計師，為自己家鄉開發「專屬歷史場景再現」系列5款文創紀念品，打造基隆專屬的城市品牌，可吃可用有特色，可以感受古蹟建築文化之美，還可以將歷史現場一起打包帶走。

市府今天發表的5款文創紀念品，具備文化深度及創意也注重友善環境，實踐減塑與環保的精神，如用於水產販售的包裝禮盒，使用再生紙漿為原料；以「守護國民身體健康」為概念的洗髮皂、擴香石及專屬容器的組合，兼備三種功能，以環境永續的理念，減少產品包裝及延伸產品功能。

還有融合基隆要塞司令部官邸建築元素及每洋意象的冰品、融合基隆在地海味如新鮮墨魚汁、海藻等口味及校雪眷舍的煎餅等，好吃又有濃濃在地風情的古蹟意象。

市長林右昌說，這些都是在打造基隆新的城市品牌，相信大家也可以看到基隆的文化力正在蓬勃發展，透過不管是大基隆歷史場景建設或是市港再造，帶動台灣的城市發展。

文化局長陳靜萍表示，大基隆歷史場景再現整合計畫是文化部歷史場景再造的指標計畫，以文化治理的高度串聯基隆東岸地帶的文化資產景點，包括基隆要塞司令部校官眷舍、基隆要塞司令部官邸、基隆要塞司令部、旭丘指揮所以及漁會正濱大樓等。而此次的文創輔導計畫則是以文資為基底，串連起在地產業、藝術設計，共同開發具有深度文化特色的基隆好物新樣貌。