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花蓮縣府爭取6700萬元 老菸葉廠將活化為運動休閒園區

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府爭取到6700萬元，將吉安菸葉廠轉型為運動休閒園區。記者王燕華／攝影
花蓮縣府爭取到6700萬元，將吉安菸葉廠轉型為運動休閒園區。記者王燕華／攝影

有近70年歷史的花蓮菸葉廠，自2000年裁撤後荒廢至今，園區雜草叢生破敗不堪，連木製廠房檜木都被鋸掉偷走，成為治安死角。花蓮縣政府計畫活化為運動休閒園區，向花東地區永續發展基金爭取到第一期經費6700萬元，正辦理用地變更、撥用等程序，就會草手鋪設草皮、施作環園步道、槌球場等設施，力拼明年開放使用。

花蓮菸葉廠位於吉安火車站附近，建於1953年，原為台灣菸酒公賣局所有，4公頃廠區有倉庫、工作場、辦公廳舍、公務房舍等多棟建物，還有3棟是早年以珍貴檜木搭建的大型廠房，很有特色。

可惜因長年閒置荒廢，檜木梁柱被宵小分次鋸斷、竊走，屋頂結構也被破壞，成為危樓。

菸葉廠位於「蛋黃區」精華地帶，閒置數十年相當可惜，地方爭取再利用，縣府提出轉型成運動休閒園區的計畫，獲花東基金核定第一期6700萬元，讓活化露出曙光。

縣府教育處體健課長徐蔚文說，園區內有多棟建物，經盤點，扣除違建、危險建物等，將保留7棟歷史建物。

第一期計畫將施作環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場、庭園、城市客廳、陽光草皮、停車場及薄薄部落聚會所空間，另在入口處修繕一處建物做為遊客服務中心；其他6棟列入第二期計畫，做為文化與客家歷史保存的展館。

徐蔚文說，菸葉廠土地現為國有財產署所有，縣府已將都市計畫變更案送入內政部，審查通過就可廢除指定用途，向國產署申請無償撥用，再進行後續工程。希望明年下半年，甚至更早完成第一期工程，開放民眾入內散步、健身。

縣議員黃馨說，吉安菸葉廠保存在地歷史，原本地方希望做為歷史風貌區，但時空轉變，規畫為運動休閒園區也是可行。

她認為，城鎮因為有文化而偉大，菸葉廠有珍貴歷史底蘊，應該保留並重新呈現，包括原民、客家文化，還有廠區的大煙囱都希望留下來，讓民眾除了入內運動，也能知道吉安發展的歷史。

縣長徐榛蔚說，縣府也很重視文化保存，會列入第二期計畫，由文化局向文化部爭取相關經費。

花蓮 吉安 徐榛蔚

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