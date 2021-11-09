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議員建議為舉重女神郭婞淳設「婞淳路」 饒慶鈴：不難

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
「台東之光」舉重女神郭婞淳奪得東京奧運舉重金牌後，縣府加碼獎金100萬元，議員方賢仁（左）今天在縣政總質詢建議能比照已故奧運十項鐵人楊傳廣為郭設一條「婞淳路」。縣長饒慶鈴（右）答詢「這不難，可以和郭談」。圖／擷取自台東縣議會
「台東之光」舉重女神郭婞淳奪得東京奧運舉重金牌後，縣府加碼獎金100萬元，議員方賢仁（左）今天在縣政總質詢建議能比照已故奧運十項鐵人楊傳廣為郭設一條「婞淳路」。縣長饒慶鈴（右）答詢「這不難，可以和郭談」。圖／擷取自台東縣議會

「台東之光」舉重女神郭婞淳奪得東京奧運舉重金牌後，縣府加碼獎金100萬元，議員方賢仁今天在縣政總質詢建議能比照已故十項鐵人楊傳廣為郭設一條「婞淳路」。縣長饒慶鈴答詢「這不難，可以和郭談」。

饒慶鈴說，其實之前已和郭母談過，但還是要尊重郭婞淳的個人意願，要以她的名來命名一條路，對縣府來說不難，不過，還是要她本人同意比較重要，這個建議會和郭本人來談，若同意就能著手辦理。

縣議會今天持續縣政總質詢，議員方賢仁質詢時，針對郭婞淳奪得東京奧運舉重金牌後，建議縣府除了之前加碼的100萬獎金外，應該要再給一個不花錢的大禮，希望比照60年前的已故十項鐵人楊傳廣，為郭命名一條路。

方賢仁說，目前縣府在市地重畫區開闢2條新道路，這2條道路可以擇一來為郭婞淳命名路名，畢竟相隔60年，台東難得再出一位奧運得獎選手，值得紀念。

東京奧運 饒慶鈴 郭婞淳

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