台東大武漁港受淤積所苦 南田海岸養灘地又遭侵蝕
台東縣大武漁港港嘴淤沙嚴重，影響船隻出港捕魚，衝擊漁民生計，台東縣議員蔡玉玲質詢時提出，盼解縣府決地方困擾十多年的問題；她也質疑，南迴公路沿岸人工養灘成效；縣府農業處回應，會用花東基金做漂沙調查並提出改善方案，另解釋會將港嘴疏濬泥沙填補至缺乏沙源的南田海岸藉此保護路基。
蔡玉玲今天上午質詢指出，大武漁港長年因淤沙問題所苦，該處淤沙速度快，還有漁民擔憂上午出港，傍晚就堵塞無法返港，且每年漁港有半年都在清淤，而南方海岸則因海沙流失、陸地縮減，另她質疑養灘成效。
蔡玉玲說，每次遇上受颱風、豪雨東北季風，養灘地被侵蝕，憂心未來會危及台九線的公路安全，也怕大浪造成路基毀損。縣府農業處長許家豪解釋，沙地養灘是故意讓沙往南流，填補缺乏沙源的南田海岸，也會將港嘴疏濬的沙子運往該處保護路基。
至於大武漁港長淤沙問題，許家豪說，大武漁港自1954年建港後，便持續將防波堤向外延伸，因該處海岸漂沙地形易淤積，每年約投入1600萬經費來疏濬，藉此減緩冬天淤積速度。
他還說，今年已爭取花東基金，將會展開為期兩年的漂沙調查，漁業署也允諾，日後縣府依據調查結果，提出完整改善方案，將會給予金費支持。
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