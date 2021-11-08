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台東放牧飼養家畜管理條例上路 有一戶違規遭罰

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導
台東縣政府每周會同鄉鎮公所承辦人員親自稽核各飼養戶，至今已掌握縣內13鄉鎮共86個養牛戶，飼養1620頭牛隻。圖／縣府提供
台東縣政府每周會同鄉鎮公所承辦人員親自稽核各飼養戶，至今已掌握縣內13鄉鎮共86個養牛戶，飼養1620頭牛隻。圖／縣府提供

台東縣省道曾經發生多起牛隻誤闖公路，因夜間視線不佳撞死牛隻的案件，為維護民眾生命財產安全，縣府去年訂「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，明定縣內台9線及台11線200公尺內不可飼養牛隻，且所有牛隻必須釘掛耳標，若畜牧業者不遵守，也未限期改正，經會依法開罰，罰鍰最高6萬元。

台東縣政府指出，台東放牧飼養家畜管理自治條例於去年4月20日送台東縣議會決議核定通過，並函送行政院農業委員會於同年11月16日准予核定、11月27日縣府函文各鄉鎮公所公告。

為確保執行效率，縣長饒慶鈴要求，農業處在自治條例公告日起編列專人執行放牧牛隻管理業務，每周會同鄉鎮公所承辦人員親自稽核各飼養戶，至今已掌握縣內13鄉鎮共86個養牛戶，飼養1620頭牛隻。

農業處指出，目前台9線及台11線附近200公尺內，已無飼養牛隻，飼養戶大致配合釘掛耳標規定，僅有一戶未依規定完成飼養牛隻釘掛耳標，經勸導後再次稽查，仍有10頭成牛未釘掛耳標，明顯違反規定，處飼養負責人1萬元以上6萬元以下罰鍰。

農業處重申，為維護用路人的生命財產安全，一定會確實執行「台東縣放牧飼養家畜管理自治條例」，持續會同各鄉鎮公所積極查核，養牛戶千萬不要心存僥倖以身試法。

台東縣政府每周會同鄉鎮公所承辦人員親自稽核各飼養戶，至今已掌握縣內13鄉鎮共86個養牛戶，飼養1620頭牛隻。圖／縣府提供
台東縣政府每周會同鄉鎮公所承辦人員親自稽核各飼養戶，至今已掌握縣內13鄉鎮共86個養牛戶，飼養1620頭牛隻。圖／縣府提供

台東 行政院

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