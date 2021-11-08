快訊

打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

出席COP26被要求用英文回答 中國氣候特使：不如你用中文提問！

目標打造基科 謝國樑：4大就業基地8年創造8萬就業機會

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
表態參加基隆市長選戰的前立委謝國樑（前排中）今天提出產業政見，表示將運用四大就業基地，目標8年創造8萬個就業機會。圖／謝國樑團隊提供
表態參加基隆市長選戰的前立委謝國樑（前排中）今天提出產業政見，表示將運用四大就業基地，目標8年創造8萬個就業機會。圖／謝國樑團隊提供

布局基隆市長選戰的前立委謝國樑今天提出產業政見，表示將在五堵打造基隆科學園區，串接內科與汐科園區成為「北北基科技廊帶」。加上重整活化六堵工業區、大武崙工業區2期和北台科技園區，運用四大就業基地，目標8年創造8萬個就業機會。

謝國樑說，「在地就業」在基隆幾乎與「不可能」是劃上等號，一早搭車往台北移動是基隆人的日常。他將打造四大就業基地，讓未來基隆年輕人可以在地就業，可支配所得變多，加上企業主租金負擔等固定成本降低，可以開創勞資雙贏局面。

謝國樑解決基隆就業問題「第一箭」，提出在五堵打造基隆科學園區，期盼成為內湖科學園區2.0。他說，內科逐漸飽和，新北規劃「大汐止經貿園區」產業核心聚落，成功吸收內科外溢資源。五堵就在汐止的隔壁，未來透過基隆捷運串連，可以實質為內科減壓，創造就業機會。

謝國樑預計基科以矽谷蘋果（Apple）、思科（Cisco）等科技園區模式，努力爭取千家科技廠商，尤其是企業營運與研發總部進駐。以內科目前有23萬就業人口估算，基科目標創造5萬個就業機會。

謝國樑的第二支箭是重新規劃六堵科技園區與大武崙工業區，將現有老舊鐵皮工廠翻新立體化，類似遠雄在汐科的U-Town。立體化後的六堵科技園區與大武崙工業區2.0，將可提供2萬個工作機會。第三支箭射向北台科技園區，透過重新設計規劃，至少可提供1萬個工作機會。

謝國樑表示，要改善基隆的困境，新的市長必須要有新的思維。基隆的未來不只要串連北北基科技廊帶，還要強化基隆在地能量做為基礎，提升競爭力，注入更多年輕的能量，將優秀的人才留在家鄉。

謝國樑說，重返政壇希望能回饋奉獻基隆，透過商業的角度，將新思維導入公部門。不只是就業機會，有效的政策也可替基隆創造300億元以上的收入，投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆。這樣的過程不僅需要財源，也需要民間與企業一同參與，將基隆打造為亞洲最有愛的城市。

基隆捷運 謝國樑 汐止

延伸閱讀

接任基隆社區大學校長 蔡素貞人生下半場 打造社大2.0

基捷八堵到基隆10年後決定 遭怨「總統市長換了幾回」

黨部新主委布達 黃健庭點名謝國樑：光復基隆時候到了

八堵基隆廢「鐵」 謝國樑：嚴重衝擊通勤族勿一意孤行

相關新聞

高鐵宜蘭站址新增兩案 林姿妙：都屬廣義縣政中心站

高鐵宜蘭站的站址原本評估比較4個站，交通部最近又新增第五及第六案站址，縣議員今天質詢縣長，新增的兩案是否有違她爭取在縣政...

垃圾堆如山讓蘭嶼光澤不再？ 縣議員黃碧妹盼源頭解決

台東縣蘭嶼鄉垃圾外運困難，台東縣議員黃碧妹形容島上垃圾堆積如山，海漂垃圾影響生態，讓原有的光澤不再，今天在議會質詢時，判...

小朋友踩踏古蹟當梅花樁 基隆文化局發4點聲明

基隆市開放觀光不久的沙灣歷史文化園區，發生小朋友把列為市定古蹟的日式建築磚束基礎，當成「梅花樁」在上面跳躍移動。文化局今...

台東抑制卑南溪河床揚塵 獲WHO西太平洋健康城市肯定

台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿「202...

花蓮高中生抽電子煙5年間暴增3倍 縣府研擬自治條例

電子煙雖然沒有煙臭味，卻對健康有危害，有高中生抽電子煙躲教官、家長檢查，短短5年已暴增3倍，花蓮縣議員提出需要訂定相關自...

增進環境維護量能！台東培育21名太平溪人工濕地導學員

台東縣府環保局為建構人工濕地友善旅遊環境，今年特別規畫太平溪人工濕地導覽解說人員教育培訓，共有21名學員結業，主要為關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。