目標打造基科 謝國樑：4大就業基地8年創造8萬就業機會

布局基隆市長選戰的前立委謝國樑今天提出產業政見，表示將在五堵打造基隆科學園區，串接內科與汐科園區成為「北北基科技廊帶」。加上重整活化六堵工業區、大武崙工業區2期和北台科技園區，運用四大就業基地，目標8年創造8萬個就業機會。

謝國樑說，「在地就業」在基隆幾乎與「不可能」是劃上等號，一早搭車往台北移動是基隆人的日常。他將打造四大就業基地，讓未來基隆年輕人可以在地就業，可支配所得變多，加上企業主租金負擔等固定成本降低，可以開創勞資雙贏局面。

謝國樑解決基隆就業問題「第一箭」，提出在五堵打造基隆科學園區，期盼成為內湖科學園區2.0。他說，內科逐漸飽和，新北規劃「大汐止經貿園區」產業核心聚落，成功吸收內科外溢資源。五堵就在汐止的隔壁，未來透過基隆捷運串連，可以實質為內科減壓，創造就業機會。

謝國樑預計基科以矽谷蘋果（Apple）、思科（Cisco）等科技園區模式，努力爭取千家科技廠商，尤其是企業營運與研發總部進駐。以內科目前有23萬就業人口估算，基科目標創造5萬個就業機會。

謝國樑的第二支箭是重新規劃六堵科技園區與大武崙工業區，將現有老舊鐵皮工廠翻新立體化，類似遠雄在汐科的U-Town。立體化後的六堵科技園區與大武崙工業區2.0，將可提供2萬個工作機會。第三支箭射向北台科技園區，透過重新設計規劃，至少可提供1萬個工作機會。

謝國樑表示，要改善基隆的困境，新的市長必須要有新的思維。基隆的未來不只要串連北北基科技廊帶，還要強化基隆在地能量做為基礎，提升競爭力，注入更多年輕的能量，將優秀的人才留在家鄉。

謝國樑說，重返政壇希望能回饋奉獻基隆，透過商業的角度，將新思維導入公部門。不只是就業機會，有效的政策也可替基隆創造300億元以上的收入，投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆。這樣的過程不僅需要財源，也需要民間與企業一同參與，將基隆打造為亞洲最有愛的城市。