67年前老照片曝光 龜山島磺煙大量噴發直衝天際

宜蘭縣頭城鎮民代表簡英俊昨天在臉書（Facebook）上傳一張67年前龜山島噴發照片，只見島上多處噴發大量磺煙直衝天際，十分壯觀。他表示，根據耆老描述，早期不只磺煙，不時還能看到火光。

龜山島10月28日疑因地震過後，罕見噴出大量磺煙，簡英俊今天向中央社記者表示，他民國40年出生於龜山島，小時候都住在龜山島，63年當兵退伍時剛好龜山島要集體遷村，之後便搬到大溪漁港附近居住。

簡英俊說，聽島上耆老描述，早期漁民晚間到龜首捕魚時，除能見到噴發的磺煙外，不時還能看到火光，他曾親眼看過磺煙，但從未見過火光，而海底冒出的硫磺水，也使得不少魚類死亡浮在海面，當時島上居民還會划船撿死魚回家食用。

簡英俊表示，龜山島從63年開始遷村直到64年，軍方之後宣布要作為軍事管制區，民眾雖不能登島，但漁民仍會到附近海域捕魚，直到70年後逐漸不見磺煙，921地震時疑因龜首土石崩塌堵住噴氣孔，磺煙更是少見。

宜蘭縣史館館長廖英杰指出，縣史館前身是宜蘭文獻委員會，當時的文獻委員會為了編輯宜蘭縣誌，於43年派員到龜山島拍攝到這張照片，而文獻委員會所拍攝的影像也同時交由縣府收藏，縣史館於82年成立後改由縣史館典藏，並提供龜山社區使用。

根據東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站資料，龜山島的海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日和神龜戴帽，合稱「龜山八景」。