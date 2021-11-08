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高鐵宜蘭站址新增兩案 林姿妙：都屬廣義縣政中心站

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳文昌議員質詢站址問題，縣長林姿妙表示，無論第五案與第六案站址，都屬於「廣義的縣政中心站」。記者戴永華／翻攝自議會網路
陳文昌議員質詢站址問題，縣長林姿妙表示，無論第五案與第六案站址，都屬於「廣義的縣政中心站」。記者戴永華／翻攝自議會網路

高鐵宜蘭站的站址原本評估比較4個站，交通部最近又新增第五及第六案站址，縣議員今天質詢縣長，新增的兩案是否有違她爭取在縣政中心站的主張？林姿妙表示，新增的兩案在縣政中心附近，都算是「廣義的縣政中心站」。

高鐵延伸到宜蘭的綜合規劃評估從去年進行至今，針對站址部分原本比較分析四城站、宜蘭站、縣政中心站與羅東站，最近幾個月來中央與地方為了站址問題，爭擾不休。上個月交通部在目前評估的4站中，又新增縣政中心以北第五案、縣政中心以南第六案，目前地方上大致共識就在這一帶，交通部長王國材將會再到宜蘭開說明會。

縣議員今天質詢縣長林姿妙時，楊弘旻議員擔心高鐵站址再不趕快確定，會不會這個重大建設就沒有了？林岳賢議員要縣長比較第五、第六案與縣政中心站哪一個比較適合？建議最好「置中」選在縣政中心站；陳文昌議員則說，如果將來決定的站址並非縣政中心，而是另外的方案，是否能夠接受？

林姿妙表示，由於交通部要求縣政府提出站址建議，縣府去年12月25日就建議主張設在「縣政中心站」，此站在蘭陽平原中心位置，南來北往交通方便，附近又有府會、法院地檢署、科學園區及宜大育成中心等，是很適合的位置，她從頭到尾的主張從未改變過。

第五案與第六案站址一北一南，距離縣政中心都不到1公里，林姿妙說，不論最後的站址位於哪裡？她都尊重中央專業決定，不過無論是第五案與第六案站址，都屬於廣義的縣政中心站，縣府希望中央趕快核定站址，讓這項重大建設能繼續走下去。

針對高鐵宜蘭站址新增的第五案與第六案，縣議員林岳賢今天建議「置中」設在縣政中心站。記者戴永華／翻攝自議會網路
針對高鐵宜蘭站址新增的第五案與第六案，縣議員林岳賢今天建議「置中」設在縣政中心站。記者戴永華／翻攝自議會網路
楊弘旻議員擔心高鐵宜蘭站址再不確定的話，這個重大建設就沒了。記者戴永華／翻攝自議會網路
楊弘旻議員擔心高鐵宜蘭站址再不確定的話，這個重大建設就沒了。記者戴永華／翻攝自議會網路

交通部長 林姿妙 宜蘭

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