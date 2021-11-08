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垃圾堆如山讓蘭嶼光澤不再？ 縣議員黃碧妹盼源頭解決

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導
台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢，秀出多張蘭嶼島上堆積垃圾的畫面。圖／翻攝自台東縣議會
台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢，秀出多張蘭嶼島上堆積垃圾的畫面。圖／翻攝自台東縣議會

台東蘭嶼鄉垃圾外運困難，台東縣議員黃碧妹形容島上垃圾堆積如山，海漂垃圾影響生態，讓原有的光澤不再，今天在議會質詢時，判台東縣政府能有所作為；對此，縣長饒慶鈴回應，已更換外運垃圾的廠商，若明年台東焚化廠工程進度如期完成，會以離島優先處裡。

台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢時指出，蘭嶼鄉去年一般廢棄物收運、轉運統計，去年收運1154.1公噸只有529.8公噸運回本島，今年截至9月收運912.4公噸，也只有50.5公噸運回本島，且清潔隊收運量與運回本島處理量，明顯不符合比例。

黃碧妹形容，蘭嶼垃圾已經堆積如山，除了垃圾堆積，海漂垃圾也造成當地生態危害，她說，有著珍珠島之稱的蘭嶼，現在因為垃圾，失去光澤不再明亮。

黃碧妹認為，縣府應該多鼓勵並推出垃圾減量的政策，更希望能增設壓縮機、粉碎機以利垃圾運送，更藉此減少運送成本，讓離島能先做好，也盼縣府能監督下個得標廠商，能按合約進行垃圾轉運。

縣長饒慶鈴坦言，蘭嶼垃圾處理曾應委外廠商營運出狀況，但環保局已更換廠商，另外也碰上焚化爐歲修，所以焚燒垃圾以離島優先，本島先堆置，若明年台東焚化廠開始營運，問題也會慢慢改善。

縣府環保局長郭建成說，蘭嶼垃圾場規模較小，但在這五年來，已經運出2400公噸的垃圾，但逐年能運出的量確實逐年遞減，跟末端能處理的縣市也有關聯，因此才會從四成，今年銳減到5%，若台東焚化廠能運行，能讓進度可以，一定盡快轉運離島垃圾。

台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢，秀出多張蘭嶼島上堆積垃圾的畫面。圖／翻攝自台東縣議會
台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢，秀出多張蘭嶼島上堆積垃圾的畫面。圖／翻攝自台東縣議會
台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢，秀出多張蘭嶼島上堆積垃圾的畫面。圖／翻攝自台東縣議會
台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢，秀出多張蘭嶼島上堆積垃圾的畫面。圖／翻攝自台東縣議會

台東 蘭嶼 饒慶鈴

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