垃圾堆如山讓蘭嶼光澤不再？ 縣議員黃碧妹盼源頭解決

台東縣蘭嶼鄉垃圾外運困難，台東縣議員黃碧妹形容島上垃圾堆積如山，海漂垃圾影響生態，讓原有的光澤不再，今天在議會質詢時，判台東縣政府能有所作為；對此，縣長饒慶鈴回應，已更換外運垃圾的廠商，若明年台東焚化廠工程進度如期完成，會以離島優先處裡。

台東縣議員黃碧妹今天上午在議會質詢時指出，蘭嶼鄉去年一般廢棄物收運、轉運統計，去年收運1154.1公噸只有529.8公噸運回本島，今年截至9月收運912.4公噸，也只有50.5公噸運回本島，且清潔隊收運量與運回本島處理量，明顯不符合比例。

黃碧妹形容，蘭嶼垃圾已經堆積如山，除了垃圾堆積，海漂垃圾也造成當地生態危害，她說，有著珍珠島之稱的蘭嶼，現在因為垃圾，失去光澤不再明亮。

黃碧妹認為，縣府應該多鼓勵並推出垃圾減量的政策，更希望能增設壓縮機、粉碎機以利垃圾運送，更藉此減少運送成本，讓離島能先做好，也盼縣府能監督下個得標廠商，能按合約進行垃圾轉運。

縣長饒慶鈴坦言，蘭嶼垃圾處理曾應委外廠商營運出狀況，但環保局已更換廠商，另外也碰上焚化爐歲修，所以焚燒垃圾以離島優先，本島先堆置，若明年台東焚化廠開始營運，問題也會慢慢改善。