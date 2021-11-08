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感受台東藍 4K即時影像增杉原灣美景

中央社 / 台東8日電

多良車站、池上天堂路，台東縣政府發展智慧觀光，近期有「東海岸最美沙灘」美譽的杉原灣蔚藍美景也裝設4K即時影像，讓民眾時時刻刻透過雲端線上欣賞台東景緻。

台東縣政府交通及觀光發展處今天新聞稿表示，杉原灣蔚藍美景近日已在「Taitung Amazing」YouTube平台正式公開上線，採4K高畫質規格搭配優美音樂，讓無法到現地遊憩戲水民眾，也能透過即時影像感受專屬台東的蔚藍。

交觀處指出，杉原海水浴場4K即時影像將1.5公里最美沙灘棕櫚樹隨風搖曳和一望無際深邃寬廣太平洋的美景盡收眼底，只要連上網路，用手機等螢幕裝置，就能隨時隨地以4K超高畫質及270度環景角度，讓民眾輕鬆欣賞杉原灣美好景緻，還能即時捕捉東海岸曙光。

包括多良車站、池上天堂路和杉原灣3處裝設4K觀光即時影像，民眾可透過台東觀光旅遊網的療癒幸福小棧https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/media/live-camera/list，將台東美景盡收眼底。

依交觀處數據，第1支裝設4K高解析度AI即時影像的多良車站，獲得廣大迴響，上線近60天，瀏覽量突破313萬觀看次數，累計觀看時數38.5萬小時。期望透過提供高品質線上遊覽體驗的創新運用，推動智慧觀光數位轉型，順應疫情後的新興旅遊型態。

台東縣政府未來也規劃在富山護漁區、金樽漁港等地陸續架設觀光即時影像，透過4K即時影音頻道，一年365天、一天24小時不間斷提供遠距觀光服務，透過鏡頭零時差展現台東真實景致。

民眾也可於出遊前，藉由觀光即時影像預先瞭解現地人潮、天候等資訊；更能在聊天室內與各國遊客互動，交換旅遊心得，讓世界各地民眾無論在家或者出門都能一秒看見台東、體驗台東美好。

台東 多良 沙灘

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