快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水水羅東走訪秘境 精美水圳桌曆免費兌換限量600份

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾只要捐出發票，就能前往羅東鎮公所換取美美的水圳桌曆。圖／羅東鎮公所提供
民眾只要捐出發票，就能前往羅東鎮公所換取美美的水圳桌曆。圖／羅東鎮公所提供

快到歲末年終，宜蘭羅東鎮公所今天推出限量發行「2022水圳羅東桌曆」，以水圳秘境為主題，搭配文字說明，揭開老水圳與世代居民的生活故事，讓遊客與下一代了解原來每條水圳都與羅東發展息息相關，值得珍藏。

羅東鎮雖是面積不大的小鎮，但工商繁榮，鎮公所積極推動文化旅遊，讓每個來到羅東的朋友們都知道這個小鎮的歷史風味，透過桌曆引領大家走訪羅東秘境。

鎮長吳秋齡也希望讓長輩們知道的往事，成為下一代成長中的知識，爸媽帶著孩子去水圳邊漫步，訴說過往歷史風情，藉由故事發展文化觀光，讓這些故事在羅東永遠的傳頌下去。

「水圳桌曆」包括正月在萬長春圳分水門聆聽三重奏；2月漫步羅莊櫻花步道；3月走訪歪仔歪田園綠廊；4月歇腳竹林圳，聽松林公園的水聲壯闊；5月邂逅北成圳河岸步道；6月在南門圳歡慶端午；7月踏上埔仔圳的秘境；8月欣賞月眉圳的詠嘆調；9月在林場松羅埤看月光；10月在十六份圳遙想古今；11月到冬螺圳眺望田野風光；12月步行打那岸圳，細細品味鄉村氣息。

觀光所表示，這些故事藏在過往的記憶裡，在經由史工作者張火岳口中被重新訴說，邀請蘇麗春老師筆述心靈故鄉「水圳羅東」，並由陳衍儒設計師手繪描摹，鎮長也被這樣匠心獨具的作品感動，特別製作限定掛曆，讓美麗的河岸照亮羅東。

想索取民眾只要捐出110年9月至11月、未列印買受人統一編號、消費達50元以上紙本發票3張，於11月8日 下午1點到4點，11月9日上午9點到中午、下午1點到4點前往鎮公所換取，限量600份，每人限領1份，活動所募集發票將全數轉贈慈善團體。

民眾只要捐出發票，就能前往羅東鎮公所換取美美的水圳桌曆。圖／羅東鎮公所提供
民眾只要捐出發票，就能前往羅東鎮公所換取美美的水圳桌曆。圖／羅東鎮公所提供
美美的水圳桌曆被製作成限定版掛曆，讓美麗的河岸照亮羅東。圖／羅東鎮公所提供
美美的水圳桌曆被製作成限定版掛曆，讓美麗的河岸照亮羅東。圖／羅東鎮公所提供

羅東 發票

延伸閱讀

竹北水圳公園舉辦兒童人權母語市集 希望推廣母語教育

王國材：環島高鐵不是夢 保留宜蘭站址、六塊厝延伸性

羅東「十六份排水」新貌亮相 鴨母船重現運鹽歷史

羅東運動公園新增槌球場、整修步道 林姿妙今開球啟用

相關新聞

垃圾堆如山讓蘭嶼光澤不再？ 縣議員黃碧妹盼源頭解決

台東縣蘭嶼鄉垃圾外運困難，台東縣議員黃碧妹形容島上垃圾堆積如山，海漂垃圾影響生態，讓原有的光澤不再，今天在議會質詢時，判...

小朋友踩踏古蹟當梅花樁 基隆文化局發4點聲明

基隆市開放觀光不久的沙灣歷史文化園區，發生小朋友把列為市定古蹟的日式建築磚束基礎，當成「梅花樁」在上面跳躍移動。文化局今...

台東抑制卑南溪河床揚塵 獲WHO西太平洋健康城市肯定

台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿「202...

花蓮高中生抽電子煙5年間暴增3倍 縣府研擬自治條例

電子煙雖然沒有煙臭味，卻對健康有危害，有高中生抽電子煙躲教官、家長檢查，短短5年已暴增3倍，花蓮縣議員提出需要訂定相關自...

增進環境維護量能！台東培育21名太平溪人工濕地導學員

台東縣府環保局為建構人工濕地友善旅遊環境，今年特別規畫太平溪人工濕地導覽解說人員教育培訓，共有21名學員結業，主要為關心...

古蹟之旅亂象 小朋友竟把日式建築磚束當成梅花樁跳躍

基隆市沙灣歷史文化園區出現亂象，有人把園區內市定古蹟校官眷舍的磚束基礎，當成「梅花樁」跳躍，衍生破壞古蹟和安全疑慮。文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。