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水水羅東走訪秘境 精美水圳桌曆免費兌換限量600份
快到歲末年終，宜蘭羅東鎮公所今天推出限量發行「2022水圳羅東桌曆」，以水圳秘境為主題，搭配文字說明，揭開老水圳與世代居民的生活故事，讓遊客與下一代了解原來每條水圳都與羅東發展息息相關，值得珍藏。
羅東鎮雖是面積不大的小鎮，但工商繁榮，鎮公所積極推動文化旅遊，讓每個來到羅東的朋友們都知道這個小鎮的歷史風味，透過桌曆引領大家走訪羅東秘境。
鎮長吳秋齡也希望讓長輩們知道的往事，成為下一代成長中的知識，爸媽帶著孩子去水圳邊漫步，訴說過往歷史風情，藉由故事發展文化觀光，讓這些故事在羅東永遠的傳頌下去。
「水圳桌曆」包括正月在萬長春圳分水門聆聽三重奏；2月漫步羅莊櫻花步道；3月走訪歪仔歪田園綠廊；4月歇腳竹林圳，聽松林公園的水聲壯闊；5月邂逅北成圳河岸步道；6月在南門圳歡慶端午；7月踏上埔仔圳的秘境；8月欣賞月眉圳的詠嘆調；9月在林場松羅埤看月光；10月在十六份圳遙想古今；11月到冬螺圳眺望田野風光；12月步行打那岸圳，細細品味鄉村氣息。
觀光所表示，這些故事藏在過往的記憶裡，在經由史工作者張火岳口中被重新訴說，邀請蘇麗春老師筆述心靈故鄉「水圳羅東」，並由陳衍儒設計師手繪描摹，鎮長也被這樣匠心獨具的作品感動，特別製作限定掛曆，讓美麗的河岸照亮羅東。
想索取民眾只要捐出110年9月至11月、未列印買受人統一編號、消費達50元以上紙本發票3張，於11月8日 下午1點到4點，11月9日上午9點到中午、下午1點到4點前往鎮公所換取，限量600份，每人限領1份，活動所募集發票將全數轉贈慈善團體。
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