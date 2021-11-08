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小朋友踩踏古蹟當梅花樁 基隆文化局發4點聲明

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影

基隆市開放觀光不久的沙灣歷史文化園區，發生小朋友把列為市定古蹟日式建築磚束基礎，當成「梅花樁」在上面跳躍移動。文化局今天發出4點聲明，歡迎民眾到文化園區參觀要塞司令部司令官邸、校官眷舍，感受沙灣歷史風華，但擅自進入並踐踏破壞古蹟非常不可取，呼籲民眾愛惜尊重古蹟。

沙灣歷史文化園區前天和昨天周休2日有不少遊客造訪，有人拍下小朋友把未復舊校官眷舍的磚束基礎當成遊樂設施，站在上方跳躍移動的照片上傳臉書，指這些磚構物是古蹟，應該愛護，不應該站上去玩。此外有些毀損，底部不穩，主管單位應該出面管制，否則有人跌下來，萬一撞到磚頭一定頭破血流。

文化局已在校官眷舍磚束基礎周圍架設三角錐和橫桿，張貼「文資設施 禁止站立、踩踏」告示，阻隔民眾進入，保護磚束不再遭破壞。

文化局表示，非常感謝大家熱情踴躍地來到沙灣歷史文化園區，進入要塞司令官邸及校官眷舍，一同感受沙灣歷史風華。近日不幸發生古蹟被破壞情況，以下聲明希望民眾共同遵守。

一、基隆要塞司令部校官眷舍為基隆市定古蹟，側面木造建築於調查前已毀壞倒塌，僅剩磚束基礎及相關附屬設施遺構，修復過程特地完整保留，全區域範圍含附屬設施遺構，均屬市定古蹟公告範圍，歡迎大家來參觀，但也呼籲大家共同維護這得來不易的修復成果。

二、校官眷舍側面遺構現場已圍起警示的三角錐，但民眾仍然擅自進入並踐踏破壞，這是非常不可取的行為。

三、根據文化資產保存法第103條規定，「遷移、拆除、毀損」古蹟、暫訂古蹟、考古遺址、國寶、古物等等，處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上，2000萬元以下罰金。

四、若是破壞古蹟、歷史建築，還有可能會構成刑法毀損他人建築物罪，同樣處6個月以上，5年以下有期徒刑。

文化局說，歡迎大家來感受古蹟之美，但也請攜手共同維護文化資產的價值。民眾對於古蹟及歷史空間認知及尊重不足，文化局未來將與教育處合作，加強對歷史空間的導覽及教育，若再有擅自進入且破壞古蹟的行為，將依法究辦。

基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影
小朋友在基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎上方跳躍，衍生破壞古蹟和安全疑慮。記者邱瑞杰／翻攝
小朋友在基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎上方跳躍，衍生破壞古蹟和安全疑慮。記者邱瑞杰／翻攝

古蹟 文化局 日式建築

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