小朋友踩踏古蹟當梅花樁 基隆文化局發4點聲明

基隆市開放觀光不久的沙灣歷史文化園區，發生小朋友把列為市定古蹟的日式建築磚束基礎，當成「梅花樁」在上面跳躍移動。文化局今天發出4點聲明，歡迎民眾到文化園區參觀要塞司令部司令官邸、校官眷舍，感受沙灣歷史風華，但擅自進入並踐踏破壞古蹟非常不可取，呼籲民眾愛惜尊重古蹟。

沙灣歷史文化園區前天和昨天周休2日有不少遊客造訪，有人拍下小朋友把未復舊校官眷舍的磚束基礎當成遊樂設施，站在上方跳躍移動的照片上傳臉書，指這些磚構物是古蹟，應該愛護，不應該站上去玩。此外有些毀損，底部不穩，主管單位應該出面管制，否則有人跌下來，萬一撞到磚頭一定頭破血流。

文化局已在校官眷舍磚束基礎周圍架設三角錐和橫桿，張貼「文資設施 禁止站立、踩踏」告示，阻隔民眾進入，保護磚束不再遭破壞。

文化局表示，非常感謝大家熱情踴躍地來到沙灣歷史文化園區，進入要塞司令官邸及校官眷舍，一同感受沙灣歷史風華。近日不幸發生古蹟被破壞情況，以下聲明希望民眾共同遵守。

一、基隆要塞司令部校官眷舍為基隆市定古蹟，側面木造建築於調查前已毀壞倒塌，僅剩磚束基礎及相關附屬設施遺構，修復過程特地完整保留，全區域範圍含附屬設施遺構，均屬市定古蹟公告範圍，歡迎大家來參觀，但也呼籲大家共同維護這得來不易的修復成果。

二、校官眷舍側面遺構現場已圍起警示的三角錐，但民眾仍然擅自進入並踐踏破壞，這是非常不可取的行為。

三、根據文化資產保存法第103條規定，「遷移、拆除、毀損」古蹟、暫訂古蹟、考古遺址、國寶、古物等等，處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上，2000萬元以下罰金。

四、若是破壞古蹟、歷史建築，還有可能會構成刑法毀損他人建築物罪，同樣處6個月以上，5年以下有期徒刑。