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台東抑制卑南溪河床揚塵 獲WHO西太平洋健康城市肯定

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，於「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，獲頒「AFHC創新發展獎」。圖／縣府提供
台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，於「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，獲頒「AFHC創新發展獎」。圖／縣府提供

台東縣政府結合相關單位利用「水覆蓋工法」，抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，獲頒「AFHC創新發展獎」。

兩年召開一次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，因疫情因素延至今年11月3日至5日在香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者，以及線上來自各地逾2千人參與。

環保局以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿健康城市國際大會，最終獲評審一致肯定及殊榮，在此屆大會國際舞臺上嶄露頭角。縣府表示，卑南溪河川揚塵防制由縣府環保局與水利署第八河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，成效相當良好。

縣長饒慶鈴表示，在創新發展獎中，卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」為題，完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響。

另外，縣府衛生局以「照護偏鄉長者-原住民均衡飲食」（Healthy diet for elderly in indigenous population）為議題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗。

衛生局指出，營造台東為健康、高齡友善城市，經縣府團隊跨局處合作，根據去年內政部全國平均壽命統計，台東從76.5歲，3年來增加1.01歲，平均壽命增加比率為全過第四，未來會持續針對台東健康及高齡友善發展而努力。

台東 衛生局 WHO

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