台東鳳梨釋迦上萬噸 縣府盼中央重啟外銷通路談判

台東鳳梨釋迦即將採收，上萬公噸鮮果如何銷售去化？縣府目前已努力接洽連鎖賣場內銷通路，仍盼中央能盡快重啟外銷通路談判，助延續農民辛苦10年建立的釋迦外銷產業。

避免介殼蟲殘留釋迦表皮影響外銷市場，台東縣長饒慶鈴日前再次探訪卑南鄉包裝集貨場，了解場內清潔、包裝動線及相關設備等，希望在縣府與產銷班、合作社攜手努力下，這批少量外銷的鳳梨釋迦確實達到有害生物零檢出，順利出口至香港。

根據台東縣政府新聞稿，饒慶鈴表示，這次介殼蟲事件更提醒農友一定要從源頭做好，提升田間管理及病蟲害防治，加強農民的蟲害防護意識；台東釋迦務必要做到「有害生物零檢出」，日後若要重返中國市場或外銷其他國家，均能經得起考驗。

縣府今年已補助全縣各釋迦產銷班、合作社購置109部空壓機，空壓機可清除介殼蟲，明年也已增編預算持續補助相關設備。

包裝場業者表示，農民需要的是通路，補助、補貼都是其次，最重要的是穩定的外銷通路，雖然內銷市場也漸漸打開，但內銷能消化的量佔不到原先外銷市場的1成，拓增新的外銷市場固然好，不過眼看釋迦即將大量出產，保本還是農民最根本的期盼，希望政府能協助重啟中國外銷談判市場，協助農民度過眼前的難關。

饒慶鈴表示，台東縣為生產方，對於多次因介殼蟲而被退貨的狀況，當然必須要追溯產品本身狀況，從根源力求改善，這是縣府一直以來的處理態度，追求每一項台東生產的產品都符合規範。

對於農委會主委陳吉仲公布「11月中起，全面啟動5大因應措施」，饒慶鈴樂見中央提出說明與作法，但縣府多次呼籲中央以減產補助調節產量等具體作法，中央都未同意。

饒慶鈴說，眼看12月及1月就將有上萬公噸鳳梨釋迦採收，這些鮮果該怎麼處理？要冷凍還是能外銷到其他地方？希望中央政府能盡早提出實際外銷政策。

中國9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，其中生產釋迦為主的台東縣政府農業處說明，近3年9成5的鳳梨釋迦銷往中國，外銷鮮果年產值約新台幣15億元，整個「鳳梨釋迦」產業鏈總產值估約50至60億元。