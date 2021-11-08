接任基隆社區大學校長 蔡素貞人生下半場 打造社大2.0

基隆社區大學校長蔡素貞曾任松山社區大學校長15年，今年接任基隆社大校長。基隆社大和台灣其他社大不同點在有實體校園，並率先開辦全齡課程。蔡素貞轉戰基隆展開人生下半場，希望拓展社大想像空間，打造下一個世代的新社大原型，為催生全台社大2.0奉獻心力。

蔡素貞與社大的緣分可以追溯到年輕時期，在宜蘭佛光大學教書時由考師引薦，前往士林社大開設文學和生活美學課程。她說，當年從佛光大學下課再搭車到士林社大上課時，比她年長的學生會幫她準備晚餐，假日時還會相約「走踏、走讀」，和樂融融。

社大的學習場域和氛圍深深打動蔡素貞，使命感油然而生，人生占比逐年提升。2006年她接任松山社大主任（現已更名校長），後來又擔任社區大學全國促進會副理事長，去年接任理事長，推動社區大學發展成為人生志業。

社大全國促進會3年前在社大成立20年慶祝活動，提出社大2.0組織改革願景。基隆社大今年遷入停招學生的月眉國小，踏出打造實體、全齡社大重要一步。蔡素貞因緣際會告別台北市，通過基隆社大校長遴選，以全新角色詮釋新人生。

蔡素貞說，基隆社大強調全齡學習，不再是老人社大。上任後已拜會9 所學校討論城市課綱，希望透過彈性課程或營隊，把在地生態文史、產業和城市發展融入學校課程，讓下一代對基隆有更多的情感連結。