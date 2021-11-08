增進環境維護量能！台東培育21名太平溪人工濕地導學員

台東縣府環保局為建構人工濕地友善旅遊環境，今年特別規畫太平溪人工濕地導覽解說人員教育培訓，共有21名學員結業，主要為關心人工濕地及鄰近太平溪的民眾、從事觀光旅遊業者、生態調查工作者與相關領域的從業人員參與，成為人工濕地導覽解說種子教師。

環保局今年特別規畫太平溪人工濕地導覽解說人員教育培訓，上課時數12小時，課程主題包含人工濕地的設計與淨化功能、濕地鳥類與植物觀察與解說、濕地導覽解說及演練、簡易水質檢測操作教學、太平溪人工濕地水質檢測實作等課程內容，聘請專業師資授課及實地演練。

縣府環保局指出，人工濕地有淨化水質具營造生物多樣性的功能，提供民眾良好的生活品質與休憩環境，藉由解說人員培訓，可提升觀察巡視行動，增進民眾對自身居住地區周遭環境的瞭解、培養對周遭環境的關心。