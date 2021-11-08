古蹟之旅亂象 小朋友竟把日式建築磚束當成梅花樁跳躍

基隆市沙灣歷史文化園區出現亂象，有人把園區內市定古蹟校官眷舍的磚束基礎，當成「梅花樁」跳躍，衍生破壞古蹟和安全疑慮。文化局今天表示，已設置臨時性阻隔設施及禁止站立、踩踏告示，請民眾共同愛護古蹟。

基隆市政府整合中正路中正區公所附近的法國公墓、要塞司令部官邸和校官眷舍等景點，規畫成沙灣歷史文化園區。市府日前籌辦「誠品基隆期間限定店」活動，掀起文青風潮，前天和昨天周休2日引來不少遊客。

有人拍下小朋友把未復舊校官眷舍的磚束基礎當成遊樂設施，站在上方跳躍移動的照片，上傳臉書指出，這些磚構物是古蹟，應該愛護，不應該站上去玩。此外有些毀損，底部不穩，主管單位應該出面管制，否則有人跌下來，萬一撞到磚頭一定頭破血流。

文化局文化資產科長郭麗雅今天說，工作人員昨天發現有人進入磚束基礎不當接觸古蹟，就出面勸阻，希望民眾不要再做這樣做。目前已在校官眷舍磚束基礎周圍架設三角錐和橫桿，並張貼「文資設施 禁止站立、踩踏」告示，阻隔民眾進入，保護磚束不再遭破壞。

郭麗雅表示，這棟日式建築在還沒有登錄為文化資產之前就已傾頹，因為沒有完整的調查資料，所以僅保留原有基礎未修復，這些磚束也是古蹟的一部分。民眾在參觀其他修復後眷舍建築之美時，也能在這裡看見建築物下方的磚束基礎樣貌。