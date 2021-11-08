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古蹟之旅亂象 小朋友竟把日式建築磚束當成梅花樁跳躍

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
有小朋友在基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎上方跳躍，衍生破壞古蹟和安全疑慮。記者邱瑞杰／翻攝
有小朋友在基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎上方跳躍，衍生破壞古蹟和安全疑慮。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市沙灣歷史文化園區出現亂象，有人把園區內市定古蹟校官眷舍的磚束基礎，當成「梅花樁」跳躍，衍生破壞古蹟和安全疑慮。文化局今天表示，已設置臨時性阻隔設施及禁止站立、踩踏告示，請民眾共同愛護古蹟。

基隆市政府整合中正路中正區公所附近的法國公墓、要塞司令部官邸和校官眷舍等景點，規畫成沙灣歷史文化園區。市府日前籌辦「誠品基隆期間限定店」活動，掀起文青風潮，前天和昨天周休2日引來不少遊客。

有人拍下小朋友把未復舊校官眷舍的磚束基礎當成遊樂設施，站在上方跳躍移動的照片，上傳臉書指出，這些磚構物是古蹟，應該愛護，不應該站上去玩。此外有些毀損，底部不穩，主管單位應該出面管制，否則有人跌下來，萬一撞到磚頭一定頭破血流。

文化局文化資產科長郭麗雅今天說，工作人員昨天發現有人進入磚束基礎不當接觸古蹟，就出面勸阻，希望民眾不要再做這樣做。目前已在校官眷舍磚束基礎周圍架設三角錐和橫桿，並張貼「文資設施 禁止站立、踩踏」告示，阻隔民眾進入，保護磚束不再遭破壞。

郭麗雅表示，這棟日式建築在還沒有登錄為文化資產之前就已傾頹，因為沒有完整的調查資料，所以僅保留原有基礎未修復，這些磚束也是古蹟的一部分。民眾在參觀其他修復後眷舍建築之美時，也能在這裡看見建築物下方的磚束基礎樣貌。

郭麗雅說，近日完成相關公告看板和警示設施後，如果又有人進入破壞，將依文化資產保存法第103條規移送法辦，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上，2千萬元以下罰金。

基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影
基隆市沙灣歷史文化園區市定古蹟校官眷舍磚束基礎，發生小朋友當成梅花樁跳躍事件，文化局已採取阻隔措施，防範遊客進入破壞古蹟。記者邱瑞杰／攝影

古蹟 日式建築 基隆

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