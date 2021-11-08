饒慶鈴視察卑南鄉包裝集貨場 強調害生物零檢出

大陸9月片面禁止台灣釋迦輸入，為避免介殼蟲殘留釋迦影響外銷，台東縣長饒慶鈴前天深夜探訪卑南鄉包裝集貨場，了解場內清潔、包裝動線及相關設備等，盼能達到有害生物零檢出。饒慶鈴強調，日後要重返大陸市場，或外銷其它國家，都能經得起考驗。

縣長饒慶鈴11月6日前往卑南鄉包裝場關心出口情況，並著重在出口鳳梨釋迦的清潔、分級、品管、包裝、上棧板等動線規畫，並商討如何提升清潔空壓機的效能，以及討論是否設置防蟲網。

包裝場業者坦言，農民需要的是通路，補助、補貼是其次，雖然內銷市場逐漸打開，但內銷數量有限，占不到原先外銷市場一成，因此，期盼拓增新的外銷市場，更要穩定外銷通路，此外也期盼政府能重啟外銷大陸的談判。

「這次介殼蟲事件提醒我們，一定要從源頭做好」，饒慶鈴說，提升田間管理及病蟲害防治，加強農民的蟲害防護意識。

縣府今年已補助全縣各釋迦產銷班、合作社購置109部空壓機，明年也已增編預算持續補助相關設備。縣長饒慶鈴說，台東釋迦務必要做到「有害生物零檢出」，日後要重返大陸市場，或外銷其它國家，都能經得起考驗。

饒慶鈴說，對於多次因介殼蟲遭退貨的狀況，除追溯產品狀況，從根源改善，對於農委會主委陳吉仲再次公布「11月中起，全面啟動5大因應措施」，也樂見中央提出說明與作法，但縣府也多次呼籲中央以減產補助調節產量等具體作法，中央都未同意。